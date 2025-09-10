Aryna Sabalenka wist afgelopen weekend na een jaar eindelijk weer een Grand Slam op haar naam te schrijven. De Belarussische toptennister wist namelijk de US Open te winnen. Toch was het niet haar spel, maar de manier waarop haar vriend op de tribune zat, wat voor verbazing zorgde bij olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As. "Hoe kan je daar zitten zonder emotie?'', vragen zij zich af in hun wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast.

Sabalenka stond in de finale van de US Open tegenover de Amerikaanse Amanda Anisimova. De nummer 1 van de wereld won dit seizoen nog geen Grand Slam, maar was in twee sets te sterk voor Anisimova en prolongeerde daarmee haar titel. Na het winnende punt stormde de 27-jarige Sabalenka naar haar geliefde Georgios Frangulis (37). De tien jaar oudere vriend wekte veel verbazing bij twee olympisch kampioenen.

'Zonnebril op, tape voor de mond'

"Zou hij haar grote steun zijn, omdat hij altijd op de tribune zit?'', die vraag werpt ex-tophockeyster Noami van As op in de podcast die ze wekelijks maakt voor Sportnieuws.nl. Haar kompaan Ellen Hoog reageert: "Hij brengt haar rust denk ik.'' Verder legt Hoog een bijzonder feitje over Frangulis op tafel. "Hij gaf aan in een interview dat hij geen emotie mag laten zien op de tribune. Hij is bang dat zij daardoor afgeleid raakt, omdat Sabalenka alles in de gaten houdt."

Het hockey-duo fascineert zich hierover. Hoog: ''Het lijkt me als vriend heel moeilijk.'' Van As vult aan: ''Hoe kan je daar zitten zonder emotie? Als zij een bal in het net smasht, zit hij daar op zijn lip te bijten.'' Hoog valt de vriend van de nummer 1 van de wereld bij. "Gelukkig heeft hij altijd een zonnebril op, is wel lekker, dan kan zij niet zien wanneer ie met zijn ogen rolt. Moet hij alleen nog tape voor zijn mond doen."

'Belangrijk in de topsport'

De beide dames concluderen dat Frangulis een goede invloed heeft op zijn tennissende vriendin. "Een geliefde die betrokken is. Dat is wel heel belangrijk in de topsport denk ik. En hoe ik het zo meekrijg is hij een goede support voor haar'', verklaart Hoog.

Luister de podcast

