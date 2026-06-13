De rentree van tennisicoon Serena Williams bleek korter dan gehoopt. Doordat haar dubbelpartner Victoria Mboko geblesseerd moest opgeven, kwam er voor de 44-jarige Amerikaanse noodgedwongen ook een einde aan haar veelbesproken terugkeer op de baan. Maar niet getreurd: ze heeft een nieuwe partner gevonden en staat snel weer op het gras.

De 44-jarige Williams won bij haar rentree meteen haar eerste wedstrijd, samen met Mboko in het dubbelspel van het grastoernooi in Londen. Een tweede wedstrijd zou er helaas voor haar en haar vele fans niet meer komen. Mboko raakte in het enkelspel dusdanig geblesseerd dat ze zich moest terugtrekken uit het toernooi. Williams had voor Londen al gezegd dat ze erna hoopte in Berlijn ook weer te spelen en bevestigde haar komst na de verplichte opgave in de Engelse hoofdstad.

Nieuwe partner

De organisatie van het grastoernooi in Duitsland pakt groot uit met de komst van Williams. Ze heeft volgens de Los Angeles Times in de Tsjechische Karolina Muchova een nieuwe speelster gevonden die het wel met haar aandurft in Berlijn. De 29-jarige Muchova, vijftien jaar jonger dus dan Williams, is de huidige nummer tien van de wereld bij de singles. In het dubbelspel doet ze in haar carrière nauwelijks iets. In januari speelde ze dat voor het laatst.

'Voelt speciaal'

"Elk toernooi dat ik nu aan mijn schema toevoeg, voelt speciaal", zegt Williams op de website van WTA Berlijn. "Dit is geen uitzondering. Ik heb er zin in om voor de Duitse fans te spelen en dit momentum in het grasseizoen vol te houden." De organisatie is in haar nopjes met de toezegging van de Amerikaanse superster, met 23 Grand Slam-titels de beste tennisster ter wereld.

'Ik dacht dat het niet beter kon'

"Het is een unieke kans om haar hier in actie te zien. We kijken er enorm naar uit. Het wordt niet veel beter dan dit. Ik had niet verwacht dat ons deelnemersveld, met negen van de tien topspeelsters van dit moment, nog beter kon. Maar om Serena te verwelkomen is fantastisch", zeggen diverse hoge piefen in een statement. Naast Williams komen namelijk ook Aryna Sabalenka, Elena Rybakina en Coco Gauff onder anderen naar Berlijn.

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