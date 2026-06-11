Serena Williams maakte op 44-jarige leeftijd deze week haar rentree op het tennisveld na vier jaar afwezigheid. De Amerikaanse, in haar actieve jaren uitgegroeid tot een waar icoon van de sport, kwam in het dubbelspel terug met de negentien jaar jongere Victoria Mboko en maakte meteen indruk. Aan haar terugkeer komt echter jammerlijk een einde.

De rentree van Serena Williams in het vrouwendubbel op het grastoernooi van Queen's is tot een vroegtijdig einde gekomen. Williams' dubbelpartner Victoria Mboko uit Canada heeft zich moeten terugtrekken met een blessure. Omdat een inschrijving met een vaste partner is en ze al een wedstrijd hadden gespeeld en gewonnen, mag Williams geen andere partner in laten vallen en zit het toernooi er voor haar dus noodgedwongen ook op.

Williams en Mboko hadden de eerste partij op het gras in Londen gewonnen. Het was voor Williams de eerste partij sinds de US Open van 2022. Ze zouden het in de tweede ronde opnemen tegen de Canadese Leylah Fernandez en de Duitse Laura Siegemund, die van Demi Schuurs en de Russin Aleksandra Panova hadden gewonnen.

Volgende toernooi Serena Williams

Mboko had een knieblessure opgelopen in haar enkelpartij van woensdag tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Williams had aangekondigd ook deel te nemen aan het grastoernooi van Berlijn volgende week. Het is nog onbekend of dat doorgaat door de blessure van Mboko.

Tape op haar gezicht

Williams viel op bij haar rentree met het kenmerkende tape op haar gezicht. Een zwarte pleister onder haar oog is bedoeld om chronische pijn en verstopping van haar sinusholtes te verlichten.

Ook Serena's oudere zus Venus Williams maakte vorig jaar haar rentree op het tennisveld, maar haar resultaten vielen tot dusver erg tegen. Serena is met 73 gewonnen WTA-titels een van de beste tennissters ooit. Ze won elke Grand Slam minstens drie keer en was met haar zus succesvol in het dubbelspel.

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