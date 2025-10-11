Het zat Kim Clijsters afgelopen week niet mee. De Belgische oud-nummer één van de wereld verstapte zich tijdens haar partij in Luxemburg en scheurde daarbij haar achillespees af. Nu wacht haar een periode van revalidatie.

Donderdag ging het mis voor Clijsters: tijdens een wedstrijd tegen de Franse Alizé Cornet bij het Luxembourg Ladies Tennis Masters probeerde ze een dropshot te halen maar ze gleed weg en viel op de grond. De 42-jarige greep direct naar haar voet en kon niet meer zelfstandig overeind komen. Onder luid applaus verliet ze uiteindelijk de baan.

Haar tegenstander vertelde na afloop dat Clijsters gelijk wist dat het foute boel was. "Kim zei onmiddellijk dat het om haar achillespees ging", vertelde Cornet aan het Vlaamse Het Laatste Nieuws. "Ik ben geen arts, maar het zag er zwaar uit. Als het echt een scheur is, zal ze maanden buiten strijd zijn."

Update

Op haar eigen sociale media deelt Clijsters nu een update na de operatie die afgelopen week gedaan is. "Dit is natuurlijk niet leuk, want het is een vervelende blessure. Ik zal twee weken in het gips moeten zitten. Ik had niet gedacht om na mijn pensioen nog zo’n zware blessure mee te maken, maar het is wat het is.”

Clijsters kijkt er nu vooral naar uit om terug naar de Verenigde Staten te gaan, waar zij met haar man en kinderen woont. Daar gaat ze zich verder storten op haar revalidatie, die zes maanden tot een jaar kan duren. "Ik ben gemotiveerd om te herstellen en weer tennis te kunnen spelen. Hopelijk haal ik Wimbledon Legends.” Dat zal nog een race tegen de klok worden voor de Belgische. Dat toernooi wordt namelijk in juli 2026 gespeeld.