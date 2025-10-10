Dat Aryna Sabalenka en Novak Djokovic een goede band hebben, is inmiddels wel bekend. Zo gingen de toptennissers recentelijk op dubbeldate. Daarnaast trainen ze af en toe samen. En juist vanwege die gezamenlijke trainingen beweert de Sabalenka dat zij deels verantwoordelijk is voor de toekomstige successen van Djokovic.

Sabalenka en Djokovic trainden samen in Athene. Daarna schitterde de Serviër op de Masters in Shanghai, waar hij al zijn tegenstanders tot de halve finale versloeg. Net zoals de Wit-Russische dat deed in Wuhan.

Na haar laatste overwinning sprak Sabalenka openhartig over Djokovic en hun gezamenlijke trainingen. "Ik vind het heerlijk om met Novak om te zijn. Hij staat altijd klaar met goede adviezen. We hebben een paar keer samen getraind, het was fantastisch op de baan. Hij kan ook grappen maken tijdens het oefenen; bijna elk punt tegen mij vierde hij in zijn eigen, kenmerkende stijl."

Successen claimen

Daarna kwam de Wit-Russische met een opmerkelijke claim. Met een knipoog streek ze de eer op voor de recente successen van Djokovic in Shanghai. "Ik hoop dat ik een goede sparringpartner was. Als ik zijn wedstrijden en resultaten in Shanghai zie, kan ik gerust zeggen dat ik dat was. Als hij de titel wint, is dat dankzij mij", opperde ze lachend.

Dubbeldate

De toptennissers hadden laatst ook een bijzonder uitje. Ze gingen namelijk op dubbeldate. Sabalenka nam haar Brazilaanse viend, Gerogios Frangulis, mee. Terwijl ook Jelena, de vrouw van Djokovic, van de partij was.

De Wit-Russiche deelde beelden hiervan op haar Instagram. Hierop was te zien hoe het viertal poseerde in zomerse kleding in een villa ergens in Griekenland. 'Droomdubbeldate', schreef Sabalenka bij de post.

Naar aanleiding van deze dubbeldate sprak Sabalenka ook louter positief over de vrouw van Djokovic. "We hebben samen gegeten in Griekenland, Jelena is een fantastisch persoon. We hebben het echt heel gezellig gehad", besloot ze.

Zaterdag weer in actie

Sabalenka heeft nog nooit een wedstrijd verloren op het toernooi in Wuhan, waar ze jaagt op haar vierde titel. Djokovic staat ondertussen al in zijn tiende halve finale in Shanghai. Beiden komen ze op zaterdag weer in actie.