Wat bedoeld was als een gezellig demonstratietoernooi vol nostalgie, eindigde in een schrikmoment voor Kim Clijsters. De Belgische oud-nummer één van de wereld verstapte zich tijdens haar partij in Luxemburg en moest met zichtbare pijn van de baan worden geholpen. Ze vreesde direct dat het mis was.

Tijdens haar partij tegen de Franse Alizé Cornet bij het Luxembourg Ladies Tennis Masters sloeg het noodlot toe. Bij een stand van 6-0 en 2-1 in het voordeel van Cornet probeerde Clijsters een dropshot te halen, maar ze gleed weg en viel op de grond. De 42-jarige greep direct naar haar voet en kon niet meer zelfstandig overeind komen.

Onder luid applaus van de baan

Het publiek hield de adem in terwijl Clijsters, ondersteund door twee medewerkers, hinkend van de baan werd geholpen. Een rolstoel stond klaar, maar die sloeg ze ondanks een duidelijke grimas af. Onder luid applaus van de toeschouwers verliet ze de hal, zichtbaar aangeslagen.

Tegenstander Cornet was na afloop onder de indruk van het incident. "Kim zei onmiddellijk dat het om haar achillespees ging", vertelde ze aan het Vlaamse Het Laatste Nieuws. "Ik ben geen arts, maar het zag er zwaar uit. Als het echt een scheur is, zal ze maanden buiten strijd zijn." Een scan bevestigde later de ernst van de blessure: Clijsters heeft haar achillespees volledig afgescheurd en wordt vandaag geopereerd. De revalidatie kan zes maanden tot een jaar duren.

Herinneringen maken val extra zuur

Dat het incident juist in Luxemburg gebeurde, maakt het extra wrang. Op dezelfde plek vierde Clijsters ooit haar doorbraak: in 1999 won ze er als zestienjarige haar allereerste WTA-titel. De hoofdprijs toen? Een auto, terwijl ze nog geen rijbewijs had. In totaal schreef ze het toernooi vijf keer op haar naam en groeide ze uit tot publiekslieveling.

Het Luxembourg Ladies Tennis Masters is een invitatietoernooi voor oud-topspeelsters, waar Clijsters de voorbije jaren regelmatig aan meedeed. Ze stond dit keer opnieuw op de baan met bekende namen als Cornet, die pas vorig jaar haar carrière beëindigde. Wat een feestelijk weerzien had moeten zijn, kreeg echter een pijnlijk einde.

Nieuw hoofdstuk buiten de lijnen

Clijsters was dit jaar juist weer actiever in de tenniswereld. Ze startte haar eigen podcast Love All met Sophie Cabaniss en werkte mee aan de show Served van oud-tennisser Andy Roddick. De blessure gooit die plannen voorlopig overhoop. Of ze ooit nog terugkeert op de baan is onzeker, maar wie Clijsters kent weet dat ze niet snel opgeeft.