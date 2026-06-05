Serena Williams zorgde enige tijd geleden voor verbazing toen ze aangaf na jaren weer terug te keren op de tennisbaan. Het zal overigens niet bij slechts één toernooi blijven. Vrijdag werd bekend dat het tennisicoon in elk geval bij nog een ander evenement zal meespelen. Daardoor hopen veel fans haar ook in actie te zien op Wimbledon.

Onlangs gaf Serena Williams onverwachts aan terug te keren op de tennisbaan. Het was nogal opmerkelijk, daar de Amerikaanse al in 2022 haar racket aan de wilgen hing en afgelopen december nog aangaf niet meer terug te zullen keren. Toch speelt ze binnenkort op het grastoernooi van Queen's, waar ze gaat dubbelen met de piepjonge Victoria Mboko uit Canada.

Nieuw toernooi

Ook oudere zus Venus, die zelf al enige tijd geleden weer terugkeerde op de baan, was verrast. "Ik denk dat ze af en toe traint. Ik zie haar niet zo vaak op de baan, dus ik weet eerlijk gezegd niet wanneer ze getraind heeft", meende de oudere Williams bij Roland Garros. Het blijft in elk geval niet alleen bij het gras van Queen's, want er is een nieuwe aankondiging.

De 44-jarige Williams doet na haar geplande terugkeer als dubbelspeelster op het grastoernooi in Londen ook mee aan het WTA-toernooi in Berlijn. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het is nog niet bekend met wie Williams in de Duitse hoofdstad zal dubbelen.

Momentum bouwen

Zelf heeft de Amerikaanse tennislegende enorm veel zin om nog een extra toernooi te spelen. "Elk toernooi dat ik nu aan mijn kalender toevoeg, is speciaal, en Berlijn is daarop geen uitzondering", aldus Williams. "Ik kijk ernaar uit om voor de Duitse fans te spelen en te bouwen aan momentum tijdens het grasseizoen."

Verschillende fans en analisten denken dat de plotse terugkeer van Williams ook te maken kan hebben met Wimbledon. Dat toernooi staat eind juni op het programma. Zowel het toernooi van Queen's als dat van Berlijn gelden als opwarming voor de Grand Slam op het heilige gras. Williams wist Wimbledon maar liefst zeven keer op haar naam te schrijven, voor het laatst in 2016. In het enkelspel kwam ze na 2022 niet meer in actie.

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