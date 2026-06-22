De terugkeer van Venus Williams in het enkelspel is er een om snel te vergeten. De 46-jarige tennislegende ging maandag in het Duitse Bad Homburg voor de twaalfde keer op rij meteen onderuit. Op het gras moest de wildcardhouder het na een slijtageslag afleggen tegen een Roemeense qualifier.

Met een grote glimlach verliet ze het gras na haar verliespartij tegen Irina-Camelia Begu, de nummer 211 van de wereld. De Amerikaanse had zich namelijk van haar allerbeste kant laten zien en knokte zich naar een ware thriller. Williams sleepte er een beslissende tiebreak uit in de derde set, die ze maar nipt verloor. Pas na bijna drie uur viel het doek voor de oude rot in de tenniswereld.

De oudere zus van de tenniszussen Williams werkt in Bad Homburg aan haar vorm voor de terugkeer op Wimbledon. Op de Engelse Grand Slam gaat ze voor het eerst in jaren weer dubbelen met haar legendarische zus Serena, die recentelijk op 44-jarige leeftijd ook haar rentree op het tennisveld maakte. Om in die topvorm te kunnen zijn, doet Venus in Bad Homburg ook nog mee aan het dubbelspel. Niet met haar zus Serena, maar met de Filipijnse sensatie Alexandra Eala, de nummer dertig van de wereld in het enkelspel.

Serena Williams

Zusje Serena Williams keerde twee weken geleden terug op de WTA-tour na vier jaar afwezigheid en deed dat met succes. Ze won meteen een dubbelpartij met de Canadese Victoria Mboko in Londen, maar moest zich terugtrekken na de blessure van haar partner. Vervolgens deed ze vorige week ook mee in het dubbelspel in Berlijn, waar ze een duo vormde met de Tsjechische Muchova. Daar werd ze wel meteen uitgeschakeld. Daarna kwam het nieuws dat de zusjes Williams een wildcard kregen van de organisatie van Wimbledon om weer samen aan het net te staan. Serena kreeg daarnaast ook een wildcard voor het enkelspel.

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