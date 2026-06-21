Serena Williams weet maar niet van ophouden. De tennislegende kreeg eerder al een wildcard voor het dubbelspel op Wimbledon, waar ze samen met zus Venus aan de start verschijnt. Maar de 23-voudig grandslamkampioen gaat nog een stap verder op het prestigieuze toernooi in Londen.

Williams maakte eerder deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queen's, waar ze samen met de 19-jarige Canadese Victoria Mboko de eerste ronde won. Het avontuur eindigde echter vroegtijdig toen Mboko geblesseerd uitviel. Daarna deed ze ook mee in Berlijn, met de Tsjechische Karolína Muchová als partner, maar daar gingen ze direct in de eerste ronde onderuit. Op Wimbledon verschijnt Williams aan de start met niemand minder dan zus Venus, met wie ze het dubbelspel in Londen al zes keer won.

Opvallende rentree

Maar daar blijft het niet bij. Wimbledon geeft Williams ook een wildcard voor het enkelspel, waarmee ze voor het eerst sinds de US Open van 2022 terugkeert in het enkelspel op een grand slam. Vijf jaar geleden deed ze voor het laatst mee aan het enkelspel op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde verloor van de Française Harmony Tan. Op 44-jarige leeftijd is het vooral de vraag hoeveel rondes ze kan overleven met haar dubbele programma voor de boeg.

Williams heeft sowieso bijzondere herinneringen aan Wimbledon. In het enkelspel was ze er zeven keer de beste, in het dubbelspel zes keer - steeds aan de zijde van Venus. De zussen waren voor het laatst in 2016 samen de sterkste in Londen. Sindsdien is er veel veranderd in het leven van Serena. Bij haar laatste deelname in 2022 was alleen dochter Olympia al geboren. Dochter Adira, inmiddels ruim twee jaar oud, kwam pas na haar pensioen ter wereld.

Brandalarm

De aanloop naar Wimbledon verliep niet zonder slag of stoot. Tijdens haar verblijf in Berlijn werd Williams midden in de nacht samen met haar twee dochters gewekt door een brandalarm in het hotel waar ze verbleven. Het hele gebouw moest rond 03.00 uur worden geëvacueerd. Ook tennissers als Coco Gauff en muziekster Doja Cat waren aanwezig in het hotel. Iedereen bleef ongedeerd.

Wimbledon

Deze week staat de kwalificatie op het programma, waarna het hoofdtoernooi op maandag 29 juni van start gaat. Williams hoeft als wildcardhouder de kwalificatie niet te spelen en maakt haar opwachting direct in de eerste ronde van zowel het enkel- als dubbelspel.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover