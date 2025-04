Tennisser Jesper de Jong krijgt flink pak slaag op naar Rafael Nadal vernoemde plek

Jesper de Jong heeft in Barcelona niet voor een stunt kunnen zorgen. De Nederlandse tennisser kreeg in de eerste ronde van het toernooi een pak slaag van wereldtopper Andrey Rublev: 1-6, 3-6.

De Jong zorgde vorige maand voor een persoonlijk hoogtepunt door zichzelf tussen beste honderd spelers op de wereldranglijst te nestelen. De nummer 94 van de wereld kon maandag voor een nieuwe mijlpaal zorgen door voor het eerst in zijn carrière van een speler uit de top 10 te winnen. Daar kwam hij echter geen moment bij in de buurt.

Rublev, die achtste staat op de wereldranglijst, nam met zijn snoeiharde slagen vanaf de baseline direct het initiatief en liep razendsnel uit naar een 4-0 voorsprong. De Jong, die al twee wedstrijd in de kwalificatie had gewonnen, wist de Rus nog een keertje terug te breken, maar leverde direct weer zijn service in en binnen een half uur zat de eerste set erop.

De Jong hield zich in het begin van de tweede set beter staande, maar na een break bij 2-2 was het duel alsnog gespeeld. Rublev brak later nog een keer en stapte na ruim een uur tennis als winnaar van het Pista Rafa Nadal. De baan is vernoemd naar de Spaanse tennislegende door zijn grote successen bij het toernooi. Nadal won het evenement maar liefst twaalf keer.

Carlos Alcaraz

Ook dit jaar is een Spanjaard de grote favoriet om het toernooi te winnen. Carlos Alcaraz is in Barcelona als eerste geplaatst en won bij zijn vorige twee deelnames in 2022 en 2023 de titel. Vorig jaar was hij niet van de partij en ging Casper Ruud er met de eindzege vandoor.

Alcaraz kende een moeizaam begin van het jaar, maar toonde afgelopen week in Monte Carlo dat hij op de weg terug is. De Spanjaard won het masterstoernooi voor de eerste keer in zijn carrière. Dat was een welkome opsteker voor Alcaraz, want hij verdedigt de komende tijd flink wat punten op de wereldranglijst doordat hij vorig jaar op Roland Garros en Wimbledon de beste was.