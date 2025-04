Steenrijke toptennisser Carlos Alcaraz blijft cashen en doorbreekt historische grens

Carlos Alcaraz heeft opnieuw geschiedenis geschreven. De 21-jarige toptennisser schreef afgelopen weekend de Monte-Carlo Masters op zijn naam. De eindwinst van het ATP 1000-toernooi zorgde voor de zoveelste mijlpaal van de Spanjaard.

Alcaraz won de titel in Monaco door de Italiaan Lorenzo Musetti in de finale met 3-6 6-1 6-0 te verslaan. Het leverde hem een mooi bedrag op van €946.610. De cheque van bijna een miljoen euro zorgde voor een nieuwe mijlpaal voor de altijd nog maar 21-jarige tennisser.

De overwinning in Monte Carlo was zijn zesde masterstitel. Die toernooien zijn de belangrijkste toernooien na de vier Grand Slams. Daarnaast verkeerd hij in topvorm richting Roland Garros, want hij won 17 van de laatste 18 wedstrijden op klei.

Multimiljonair

Het totale prijzengeld dat Carlitos in zijn korte loopbaan binnen hengelde staat nu op dik 40 miljoen dollar. Hij is slechts de elfde tennisser - zowel bij de mannen als bij de vrouwen - die dit voor elkaar krijgt. Daarnaast schrijft hij een record voor zijn generatie: hij is de eerste tennisser of tennisster geboren in 2000 of later die zoveel geld bij elkaar speelt. Een unieke prestatie.

Jannik Sinner

De in 2001 geboren Jannik Sinner heeft inmiddels ook een aardig zakcentje verzamelt. De nummer één van de wereld dient een dopingschorsing uit, waardoor Alcaraz het record net nog van zijn generatiegenoot af kon pakken. De Italiaan verdiende namelijk zo'n 39,3 miljoen dollar tot nu toe.

Bij de vrouwen komt de Poolse tennisster Iga Swiatek het dichtstbij. Zij is 23 jaar en won 35,2 miljoen dollar aan prijzengeld.

Nederlandse tennismiljonairs

De Nederlandse tennissers komen niet in de buurt van het miljoenenbedrag dat de absolute wereldtop in de portemonnee steekt. Voormalig Wimbledon-winnaar Richard Krajicek is de 'rijkste' Nederlandse tennisser. Hij sluit de top 100 af op de ranglijst van gewonnen prijzengeld met een bedrag van nipt boven de 10 miljoen euro.

Tallon Griekspoor moet genoegen nemen met 5,7 miljoen euro aan totaal prijzengeld tijdens zijn loopbaan, terwijl Botic van de Zandschulp daar net onder hangt met 5,1 miljoen euro.