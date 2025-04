Nederlands tennistalent stapt met schaatsende vriendin in het vliegtuig voor nieuwe uitdaging

Jesper de Jong verkeert in goede vorm en heeft zich in de top honderd van de ATP-ranglijst geknokt. Nu wil het Nederlandse tennistalent doorpakken. Dat doet hij komende week onder toeziend oog van niemand minder dan Pien Hersman.

De Jong kwam niet lekker voor de dag in Marrakech (Marokko), maar deed het voor die periode wel goed op de Spaanse toernooien in Girona en Murcia. In laatstgenoemde stad schopte hij het tot de finales in het enkel- én dubbelspel, die hij wel allebei verloor. De Jong strandde in Girona in de halve finale.

Hij wil die uitstekende lijn in Spanje komende dagen doortrekken in Barcelona. Vanaf zaterdag (12 april) begint daar het kwalificatietoernooi, waarna op 16 april het hoofdtoernooi begint. Daarom stapte De Jong donderdag het vliegtuig in en dat deed hij niet alleen. Aan zijn zijde was zijn vriendin Hersman, zo was te zien op Instagram.

Topschaatsster Pien Hersman redt geplaagde vriend Jesper de Jong: 'Dat is ook niet gezond' De Nederlandse tennisser Jesper de Jong is maar wat blij dat zijn (bekende) vriendin Pien Hersman ook in het Spaanse Murcia is. De 24-jarige De Jong had al lang aan zijn challenger-toernooi moeten beginnen, maar de vele regenval in het zuidoosten van Spanje noopt hem tot dagenlang wachten. "Ik lig nu in bed", vertelt hij Sportnieuws.nl midden op de dinsdagmiddag.

Haar aanwezigheid brengt geluk

Beide sporters deelden een story vanaf Schiphol, met Barcelona als eindbestemming. De 21-jarige Hersman is bekend als schaatsster van Team IKO-X2O (de ploeg waar Joy Beune het uithangbord is), als dochter van Martin Hersman en heeft ook nog eens 730.000 volgers op Instagram. Zij was in Murcia ook al aanwezig bij het toernooi waar hij dus twee finales speelde.

Dat kwam goed uit, want de wedstrijden van De Jong werden telkens uitgesteld vanwege de hitte. Sportnieuws.nl belde met de 24-jarige tennisser, die in zijn hotelkamer zat te wachten. Daar liet hij weten blij te zijn met de aanwezigheid van Hersman, die 'het zonnetje in huis' was. "Zij zorgt voor de dagbesteding", waardeert hij haar aanwezigheid. "Maar zonder dollen, het is zoveel leuker om mensen om je heen te hebben tijdens dit soort dagen. Ik zit ook vaak zat alleen."