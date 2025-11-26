De Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor en zijn Russische collega en vriendin Anastasia Potapova genoten de afgelopen tijd samen van hun vakantie, maar stappen komend weekend weer de baan op. De twee doen dan mee aan een omstreden tennistoernooi dat in Rusland gespeeld gaat worden.

De Northern Palmyra Trophies, een Russisch demonstratietoernooi, kondigt woensdag aan dat Griekspoor op 29 en 30 november van de partij zal zijn in Sint-Petersburg. Hij vormt daar samen met Potapova, Alexander Bublik en Diana Shnaider een team. Zij nemen het op tegen een ander team dat bestaat uit Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Veronika Kudermetova en Yulia Putintseva.

Griekspoor neemt het zaterdag op tegen Medvedev en gaat later op de dag ook nog dubbelen met Bublik tegen Medvedev en Khachanov. Op zondag speelt Griekspoor nog een derde duel en dan speelt hij tegen Khachanov. Het toernooi laat via Telegram weten dat de Nederlandse tennisser samen met zijn vriendin al onderweg is naar Sint-Petersburg.

Oorlog in Oekraïne

De deelname van Griekspoor aan het toernooi is opvallend, want de belangrijkste sponsor van het toernooi is Gazprom. Dat bedrijf is volledig in handen van de Russische overheid. De inkomsten van Gazprom worden gezien als een belangrijke bron waarmee Rusland de oorlog in Oekraïne kan financieren. Het bedrijf was jarenlang sponsor van voetbalbond UEFA, maar dat contract werd direct na het uitbreken van de oorlog stopgezet.

Gazprom leverde ook jarenlang gas aan Nederlandse gasbedrijven, maar ook dat is sinds de inval in Oekraïne niet meer het geval. Door een decreet van de Russische president Vladimir Poetin moet Gazprom namelijk in roebels betaald worden en dat mag niet. Nederland heeft net als veel andere westerse landen namelijk allerlei sancties tegen Rusland ingevoerd en die zouden geschonden worden bij een betaling aan Gazprom in de Russische munteenheid.

i Griekspoor is volgens het toernooi al onderweg. © Telegram / Northern Palmyra Trophies

Geen toernooien meer in Rusland sinds de oorlog

Het tennistoernooi wordt gehouden sinds 2022 en dat is niet toevallig, want tennisbonden ATP en WTA besloten om geen toernooien meer in Rusland te houden na het binnenvallen van Oekraïne.

Meestal bestaat het deelnemersveld vooral uit spelers uit Rusland, Belarus en Kazachstan, maar af en toe duikt er dus ook iemand uit een ander land op. Dit jaar is dat Griekspoor. De Australische tennisser Thanasi Kokkinakis deed vorig jaar ook mee ondanks het nadrukkelijke verzoek van de nationale bond Tennis Australia om niet te gaan.