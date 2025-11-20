Toptennissers Tallon Griekspoor en Anastasia Potapova nemen het ervan nu ze elkaar in de vakantie iedere dag kunnen zien. Dat is vanwege hun drukke agenda's gedurende het seizoen wel eens anders. De Russische heeft de smaak goed te pakken en deelt er van alles over op sociale media.

Potapova pompt niet alleen haar Instagram regelmatig vol met foto's en video's, ze is inmiddels ook druk op TikTok en Telegram. Ze geeft daarmee haar bijna 270.000 volgers een inkijkje in haar relatie met de Nederlandse tennisser. Fans vragen in de reacties dan ook om Griekspoor. "We hebben meer Tallon nodig", is een comment die vaak voorbij komt.

'Vurige' relatie tussen Griekspoor en Potapova

Zij kunnen hun geluk niet op na de laatste activiteiten van Potapova op sociale media. Op TikTok plaatst ze een video over haar soort relatie. Bij een foto van hun samen staat: 'Een psycholoog zei ooit: Als je als koppel ruzie hebt, moet de een het vuur zijn en de ander het water'. Dan zoomt de foto in naar Griekspoor, waarbij het woordje 'vuur' staat.

Daarmee wekt ze de indruk dat zij het water zal zijn, maar niets blijkt minder waar. Potapova is 'benzine, olie, bladeren, alcohol, hout en terpentine'. Kortom: allerlei dingen om de boel (of relatie) flink in de fik te zetten. Het toont aan hoe 'vurig' de relatie tussen de twee is.

Genieten in Dubai

Na een lang en slopend tennisseizoen zijn Griekspoor en zijn vriendin inmiddels aanbeland in Dubai, nadat ze eerder op de Malediven verbleven. De Nederlander houdt zich rustig op sociale media, Potapova pakt grootser uit. Ze deelt beelden dat ze over het water scheurt in een knalroze auto. Op Instagram staat een foto van Griekspoor die vanaf een jacht het water in springt.

'We hebben de hele dag op een jacht doorgebracht!!', laat ze via Telegram weten. 'De emoties waren ongelooflijk. Ik hou echt van dit soort dagen.'

Nieuw tennisseizoen om de hoek

Griekspoor en Potapova kunnen nog even vakantie vieren. Begin 2026 begint de Australische tour, die wordt afgerond met de Australian Open (vanaf 18 januari). De Nederlandse tennisser nam afgelopen seizoen het besluit om de Davis Cup te laten schieten, zodat hij topfit aan het nieuwe jaar kan beginnen.