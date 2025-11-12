Toptennisser Tallon Griekspoor geniet na een druk seizoen van zijn welverdiende vakantie. Dat doet de nummer 25 van de wereld niet alleen. Op de zonnige Malediven wordt Griekspoor vergezeld door zijn Russische tennisvriendin Anastasia Potapova. De Britse krant Daily Mail smult van het tennisduo.

Griekspoor speelde op 28 oktober zijn laatste wedstrijd van het tennisseizoen. Hierin sneuvelde hij al in de eerste ronde van het ATP Masters-toernooi van Parijs. Griekspoor verloor met 2-0 in sets van de Canadees Gabriel Diallo. Toch kan de 29-jarige toptennisser terugkijken op een prima seizoen. Zo steeg hij van plek 40 naar plek 25 op de wereldranglijst en won Griekspoor het ATP-toernooi van Mallorca. Hij verdiende het afgelopen jaar ongeveer 1,8 miljoen Amerikaanse dollars aan prijzengeld.

Al dat gewonnen geld besteedt Griekspoor op een goede manier. Hij is samen met zijn vriendin Potapova op vakantie geweest naar de Malediven om op te laden voor het nieuwe seizoen. Na dagen vol zon, zee en strand, sluit het koppel de vakantie af met nog een paar dagen in Dubai. De 24-jarige Potapova is de huidige nummer 51 van de wereld. Bovendien won de Russische afgelopen seizoen één titel, namelijk de Transylvania Open in Roemenië.

'Grandslamrelatie-club'

De Briste krant Daily Mail smult van het nieuwste setje in de tenniswereld. Zo schrijven ze dat Griekspoor en Potapova toetreden tot de 'grandslamrelatie-club'. Hiermee voegen ze zich bij andere tenniskoppels als Alex de Minaur en Katie Boulter, Gael Monfils en Elina Svitolina en het duo Andre Agassi en Stefi Graf. De reden dat er zo veel tenniskoppels zijn, is volgens de Daily Mail dat heel het circus op elkaars lip de wereld rond reist, waardoor de vonk makkelijk kan overslaan.

Deelname ABN AMRO Open

Griekspoor kondigde dinsdag nog aan dat hij volgend seizoen gaat deelnemen aan het ABN AMRO Open. Op dit toernooi behaalde de Nederlander de afgelopen twee edities de halve finale. Naast Griekspoor zijn er nog meer grote namen aangekondigd voor het ATP 500-toernooi. Zo komen ook Carlos Alcaraz, Alex de Minaur en Stefanos Tsitsipas in februari in actie in Ahoy Rotterdam.