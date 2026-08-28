Anouk Koevermans heeft zich voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de US Open. De 22-jarige Nederlandse moest na een lange regenonderbreking nog een dag wachten op de ontknoping, maar rekende vrijdag alsnog in twee sets af met de Georgische Mariam Bolkvadze. Ook Arantxa Rus mag zich opmaken voor het hoofdtoernooi, zij rekende in drie sets af met de Zwitserse Susan Bandecchi.

Donderdagnacht (Nederlandse tijd) was het voor Anouk Koevermans erop of eronder tegen de Georgische Mariam Bolkvadze. De eerste set won de 22-jarige Nederlandse met 6-3, maar tijdens een tiebreak in de tweede set werd de wedstrijd door hevige regenval bij een stand van 3-3 gestaakt.

Dus was het wachten geblazen. Vrijdagmiddag (wederom Nederlandse tijd) mocht de Nederlandse opnieuw de baan op en rekende ze na een bloedstollende tiebreak af met Bolkvadze. Een historische prestatie: de nummer 228 van de wereldranglijst mag zich nu opmaken voor haar allereerste Grand Slam-toernooi.

Arantxa Rus ook door

Arantxa Rus plaatste zich eveneens voor het hoofdtoernooi van het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Ook haar duel werd donderdagnacht stilgelegd wegens de aanhoudende regenval. De 35-jarige tennisster versloeg de Zwitserse Susan Bandecchi (1-6 6-3 6-4) in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Rus stond donderdag met 4-1 achter in de eerste set toen het begon te regenen.

Afwezigen

Bij de vrouwen zijn er ook een aantal grote afmeldingen voor de US Open. Denk aan Emma Raducanu. De Britse keert daarmee niet terug naar het toernooi waar ze in 2021 doorbrak. Toen won Raducanu als qualifier de US Open en zorgde ze voor een van de grootste verrassingen uit de tennisgeschiedenis. Ook de Canadese Victoria Mboko en Hailey Baptiste zullen niet te zien zijn op het hardcourt van New York.

Met de US Open gaat komende week het laatste Grand Slam-toernooi van 2026 van start. Van zondag 30 augustus tot en met zondag 13 september strijden de beste spelers ter wereld om de titel in New York.