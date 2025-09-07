De US Open is zondag aanbeland bij de laatste dag van het toernooi, maar misschien is het beste wel voor het laatst bewaard gebleven. Topfavorieten Jannik Sinner en Carlos Alcaraz treffen elkaar dan namelijk in de finale in New York. Het betekent een nieuw hoofdstuk in hun rivaliteit.

Het begint inmiddels een traditie te worden in het mannentennis. 128 spelers beginnen aan een grandslamtoernooi, maar uiteindelijk zijn Sinner en Alcaraz over als het tijd is voor de finale. De twee staan voor het derde grote evenement op rij tegenover elkaar in de finale. Alcaraz, winnaar van de US Open in 2022, won hun zinderende eindstrijd op Roland Garros, maar werd op Wimbledon onttroont door de Italiaanse nummer 1 van de wereld.

Sinner maakte met die zege een einde aan een pijnlijke reeks, want hij had tot dat moment de laatste vijf ontmoetingen met Alcaraz verloren. Ondanks die mooie zege op Wimbledon begint hij met een negatieve balans tegen de Spanjaard, want Alcaraz leidt met 9-5 in onderlinge duels. Hij won ook hun enige eerdere duel op de US Open. In 2022 overleefde hij in de kwartfinale een matchpoint tegen Sinner en trok hij na ruim vijf uur tennis aan het langste eind. Iedere tennisliefhebber zal hopen dat het zondag weer zo'n mooi gevecht wordt.

Finale Sinner - Alcaraz

Sinner en Alcaraz stappen rond de klok van 20.00 uur Nederlandse tijd zondag de baan op in New York. Het decor belooft in ieder geval veel goeds, want zij gaan spelen in het Arthur Ashe Stadium. Dat is met ruim 23.000 zitplaatsen het grootste tennisstadion ter wereld. Bij de finale tussen de twee beste tennissers van dit moment zal waarschijnlijk ieder stoeltje gevuld zijn.

Prijzengeld

De spelers streden de afgelopen weken in New York om gigantische bedragen aan prijzengeld. Op de US Open valt namelijk van alle vier de grandslamtoernooien het meeste geld te verdienen. De winnaar van de finale tussen Alcaraz en Sinner gaat dan ook naar huis met miljoenen dollars, maar ook de verliezer houdt een mooi bedrag over.

Sabalenka wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen is de winnares inmiddels al bekend. Aryna Sabalenka reisde naar New York af als titelverdedigster nadat ze vorig jaar voor het eerst de beker de lucht in mocht tillen in New York. De Belarussische verdedigde haar titel op de US Open met succes door in de finale na twee zwaarbevochten sets te winnen van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Voor Sabalenka was het alweer haar vierde grandslamtitel, maar pas de eerste van het jaar nadat ze op de Australian Open en Roland Garros in de finale verloor. De tweevoudig US Open-kampioene won in 2023 en 2024 ook al de US Open.

