Nederlandse tennissters in onzekerheid op US Open

Een opmerkelijke situatie op US Open. De Nederlandse toptennissters Arantxa Rus en Anouk Koevermans speelden donderdag hun laatste kwalificatieronde. De twee hoopten plaatsing af te dwingen voor het hoofdtoernooi, maar het liep allemaal heel anders dan gepland.

In New York regende het namelijk flink. Dat heeft ook gevolgen voor Rus en Koevermans. Zij begonnen donderdag (Nederlandse tijd) in de middag en aan het begin van de avond aan hun wedstrijden, maar die konden nog niet worden uitgespeeld.

Regen verpest wedstrijden

Koevermans begon tegen de Georgische Bolkvadze uitstekend. De nummer 228 van de wereldranglijst pakte de eerste set met 6-3 en leek ook in set twee hard op weg naar de zege. Dan was de buit binnen geweest, maar tijdens de tweede set begon het hard te regenen. Daardoor moesten Koevermans en Bolkvadze urenlang naar binnen.

Lange tijd werd er niet gespeeld. Uiteindelijk werd de wedstrijd wel hervat. Koevermans kwam ineens een stuk minder voor de dag en gaf haar voorsprong uit handen. Een tie-break moest bij 6-6 een beslissing brengen, maar die is nog altijd niet gevallen.

Het begon namelijk wéér te regenen. Inmiddels is het in Nederland al vrijdag en is de wedstrijd nog niet hervat. Het is onduidelijk wanneer dat gebeurt.

Dat geldt ook voor de partij van Rus. Zij begon nog een stuk later dan Koevermans tegen de Zwitserse Bandecchi. In totaal stonden ze slechts 26 minuten op de baan voordat de regen het onmogelijk maakte om verder te spelen. Goed ging het voor Rus allerminst, ze stond met 4-1 achter in de eerste set. Hopelijk herpakt ze zich als de wedstrijden hervat worden.

De organisatie van US Open heeft nog niets losgelaten over de precieze tijdstippen van de hervatting. Waarschijnlijk worden de wedstrijden op vrijdag uitgespeeld. Het hoofdtoernooi begint zondag en dan moet iedereen zich hebben gekwalificeerd.

Nederlandse mannen op US Open

Bij de mannen doen er drie landgenoten mee. Jesper de Jong, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp waren sowieso geplaatst voor het hoofdtoernooi in New York. Donderdag kregen ze te horen met wie ze in de eerste ronde moeten afrekenen. Griekspoor en Van de Zandschulp weten wie ze treffen in de eerste ronde. Vooral Griekspoor kan aan de bak. De toptennisser treft een van de beste Amerikaanse tennissers: Ben Shelton, de nummer acht van de plaatsingsranglijst.

Voor Van de Zandschulp wacht een duel tegen een Brit. De Nederlander moet afrekenen met Jan Choinski. Mocht de 30-jarige Van de Zandschulp winnen, wacht daarna waarschijnlijk een hels karwei. Alex de Minaur (nummer zes van de ranglijst) is zeer waarschijnlijk dan de opponent. Wie nog niet veel wijzer is, is Jesper de Jong. Hij treft namelijk een van de vele tennissers die zich moet kwalificeren via de voorrondes. Pas later wordt duidelijk wie van de gekwalificeerden dat wordt. Als De Jong en Van de Zandschulp hun eerste twee wedstrijden winnen, treffen ze elkaar in de derde ronde.

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