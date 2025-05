Tennisster Arantxa Rus druipt af op Roland Garros na krankzinnige partij

Arantxa Rus heeft de tweede ronde van Roland Garros niet overleefd. In een opmerkelijke partij boog de Nederlandse in twee sets voor het Deense talent Clara Tauson: 6-7 5-7.

De openingsset leek in rap tempo naar de nummer 22 van de plaatsingslijst te gaan; Rus werd in haar eerste opslaggame gebroken en dus stond ze al snel met 2-0 achter. Daarna werd het echter een wedstrijdje wie zich het vaakst liet breken. De Nederlandse plaatste direct een re-break en nam bij 3-3 het initiatief in de set over.

Er volgden vervolgens echter vijf breaks op rij, waardoor er een tiebreak kwam. Dat terwijl Rus bij 5-4 én 6-5 in haar voordeel mocht serveren voor de eerste set. Setpoints kreeg de Nederlandse echter niet in haar eigen games, waardoor de aanwezige fans konden genieten van een extraatje in de openingsset. De tiebreak ging overigens eenvoudig naar de Deense: 7-2.

Regent breaks

Ook in het begin van de tweede set regende het breaks, alleen niet in het voordeel van Rus. De Nederlandse nummer 94 van de wereld werd direct in de openingsgame gebroken, maar herstelde zich snel: 1-1. Op love leverde ze vervolgens weer haar servicebeurt in, waardoor ze achter de feiten aanliep.

Maar geheel in de lijn van deze wedstrijd pakte Rus bij een achterstand van 4-3 weer een game van Tauson. Alles was zo weer in balans, maar niet voor lang. De Deense zorgde voor de dertiende(!) break in 21 games en kwam zo op matchpoint. Alleen je raadt het al... Rus kwam weer langszij. De vijftiende break van de wedstrijd kwam de Nederlandse echter niet meer te boven, waardoor haar avontuur op Roland Garros erop zit.

