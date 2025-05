Tallon Griekspoor óók op de tribune gespot bij Russische tennisster na eerder bezoekje aan hem

Tallon Griekspoor heeft het maar druk op Roland Garros. De Nederlandse toptennisser is niet alleen bezig om zover mogelijk te komen op de Grand Slam, maar kijkt ook graag bij een Russische tennisster. Zo ook woensdagmiddag.

Het gaat om Anastasia Potapova, die ook al bij de eerste wedstrijd van Griekspoor op de tribune zat. De twee worden steeds vaker bij elkaar gespot. De 24-jarige Potapova ging eerst met Alexander Shevchenko, een tennisser uit Kazachstan. Zij kregen eind 2022 een relatie, wisselden in december 2023 zelfs trouwringen uit, maar een klein jaar later liep de relatie toch op de klippen.

Mogelijk wacht er een heel bijzondere partij op Roland Garros. Griekspoor komt donderdag in actie tegen Gabriel Diallo. De winnaar van dat duel speelt in de derde ronde mogelijk tegen Shevchenko, mocht de Kazach van Ethan Quinn wonnen. De wedstrijd in de derde ronde zal zaterdag plaatsvinden.

Lastige partij voor Potapova

Griekspoor zag Potapova verliezen van de Oekraïense Yulia Starodubtseva. Die partij eindigde woensdagmiddag in 2-0 in Parijs. De Russische verloor met 7-6 (6-4) en 6-2. Ze heeft nu in ieder geval genoeg tijd om bij Griekspoor te kijken.

De Nederlander moest woensdag eigenlijk trainen, maar sloeg zijn oefeningen een dagje over. Dat had mogelijk te maken met een valpartij uit zijn eerste wedstrijd. Griekspoor gleed weg op de klei en belandde in het afdekzeil achter op de baan. Na luttele seconden stond Griekspoor vertwijfeld en geschrokken op. Hij moest zichzelf flink schoonmaken, maar kon ogenschijnlijk zonder problemen door. In de vierde set had hij wel meer moeite met tegenstander Marcos Giron.

