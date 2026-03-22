Het ultra-traditionele tennistoernooi Wimbledon gaat op de schop. De editie van het iconische grastoernooi in Engeland houdt normaliter vast aan de oude gewoonten, maar is gezwicht voor de technologie en dat zal vooral de spelers bekoren.

Hoewel de Britten bekendstaan om hun traditie en terughoudendheid bij het doorvoeren van veranderingen, zal er dit jaar op Wimbledon voor het eerst videoreplay worden gebruikt. Spelers mogen bepaalde beslissingen van de hoofdscheidsrechter aanvechten, net zoals dat al mogelijk is op de Australian Open en de US Open.

Beschikbaar op zes banen

De technologie zal beschikbaar zijn op Centre Court en Court Number One, en op nog vier andere banen tijdens de enkelspelwedstrijden. Pas vorig jaar introduceerde de All England Club "elektronische arbitrage", waarmee de taak van lijnrechters na 147 jaar werd afgeschaft. Spelers kunnen dit systeem nu niet aanvechten, maar wel specifieke beslissingen van de scheidsrechters ter discussie stellen, zoals of de bal twee keer stuiterde of het racket of lichaam van de tegenstander raakte.

Witte kleren en aardbeien

Er zal geen limiet zijn aan het aantal aanvragen dat een speler kan indienen. Wimbledon staat gepland van 29 juni tot 12 juli. Het toernooi staat bekend om de volledig witte outfits die gedragen dienen te worden door de spelers. Novak Djokovic brak vorig jaar met die regel door een ander gekleurde kniebrace te dragen en het Engelse tennispubliek in rep en roer te brengen. Ook wordt er voor de tienduizenden fans aardbeien met room geserveerd, nog zo'n jarenlange traditie.

Wimbledon 2025

Tijdens de 2025-editie van Wimbledon won Jannik Sinner de mannenfinale en maakte hij een einde aan de reeks van Carlos Alcaraz, die de twee jaar ervoor de beste was. Bij de vrouwen won de Poolse Iga Swiatek haar eerste Grand Slam-grastitel. In het gemengd dubbelspel was er eindelijk weer eens een Nederlandse winnaar op het allerhoogste niveau. Sem Verbeek knokte zich met Katerina Siniakova naar de titel op het heilige gras in Londen.