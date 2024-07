Alexander Zverev volgt slechte voorbeeld Novak Djokovic op Wimbledon: ook Duitser houdt zich niet aan traditie

In navolging van Novak Djokovic tijdens de eerste drie rondes heeft ook Alexander Zverev zich maandag niet aan de kledingvoorschriften gehouden. De Duitser blesseerde zich zaterdag tijdens de derde ronde aan zijn knie en dus speelde hij maandag tijdens zijn wedstrijd in de vierde ronde met een brace. De kleur is echter niet de juiste.

Op Wimbledon is het traditie dat alle spelers volledig in het wit spelen. Djokovic doorbrak die traditie tijdens zijn eerste drie partijen. Al deed hij dat niet expres. Door een knieblessure moet hij met een brace spelen en het lukte niet om daar een witte versie van te vinden. De Serviër moest dus noodzakelijk met een grijze brace spelen. De regels maken het mogelijk om bij een medisch noodgeval een uitzondering te maken.

Het lijkt erop dat er in de hele omgeving van Londen geen witte brace te vinden is, want ook Zverev stapte maandag de baan op met een grijze brace om zijn knie. De Duitser ging zaterdag in zijn partij tegen Cameron Norrie lelijk onderuit en besloot om in de vierde ronde tegen Taylor Fritz uit voorzorg het medische hulpmiddel te dragen. Wie weet heeft hij die wel geleend van Djokovic.

Jacht op eerste grandslamtitel

Zverev hoopt op het heilige gras van Londen deze week zijn eerste grandslamtitel te gaan pakken. De Duitser is aan een sterk jaar bezig. Zverev verloor vorige maand op Roland Garros de finale na een vijfsetter tegen Carlos Alcaraz en haalde aan het begin van het jaar al de halve finale op de Australian Open.

De Duitser lijkt weer helemaal terug op zijn topniveau na de ernstige enkelblessure die hij in 2022 opliep tijdens Roland Garros. Tijdens zijn halve finale tegen Rafael Nadal ging hij zwaar door zijn enkel en daarbij scheurde hij zijn enkelbanden. Zverev lag er enkele maanden uit, maar is anderhalf jaar later alweer de nummer vier van de wereld.

Mishandeling van ex-vriendin

Buiten de baan gaat het echter een stuk minder voor de wind met Zverev. Hij moest een maand geleden namelijk een schikking treffen in een rechtszaak over de mishandeling van een ex-vriendin. Dat was overigens al de tweede keer dat een ex hem beschuldigde van mishandeling.

Wimbledon 2024

