Vrees van tennislegende Serena Williams (44) komt uit

Serena Williams boekte dinsdag aan de zijde van Victoria Mboko bij haar rentree op de tennisbaan een knappe zege, maar toch zit het toernooi in Londen er al op voor de legendarische tennisster. Haar dubbelpartner was woensdag betrokken bij een heftig incident.

Na flink wat speculaties kondigde Williams vorige week haar comeback aan. Ze doet deze week met Mboko mee aan het dubbelspel bij het WTA-toernooi van Londen. Samen met haar 25 jaar jongere partner liet Williams dinsdag zien dat ze het tennissen nog niet verleerd is, want de twee stuntten tegen het als derde geplaatste duo.

Waar Williams het enkelspel voorlopig links laat liggen, is dat juist de belangrijkste discipline voor Mboko. De 19-jarige Canadese brak afgelopen jaar door en is op dit moment de nummer 9 van de wereld. Mboko speelde woensdag tegen voormalig nummer 1 van de wereld Karolina Pliskova haar eerste partij in het enkelspel, maar daarin ging het volledig fout.

Heftig incident bij partner Williams

Bij een 4-3 stand in de tweede set gleed Mboko weg op het gras en ze had direct veel last van haar knie. De fysio werd vervolgens naar de baan geroepen om te kijken wat er aan de hand was, maar al snel werd besloten dat het geen zin had om door te spelen. Daardoor gaat Pliskova, die de eerste set met 6-2 had gewonnen, door naar de kwartfinales.

Het is nog onduidelijk hoe ernstig de kwetsuur van Mboko precies is, maar ze moest zich een dag later ook terugtrekken uit het dubbelspel en dat gaat ten koste van Williams. De twee zouden donderdag in de kwartfinales van het dubbelspel in actie komen tegen de Canadese Leylah Fernandez en Laura Siegemund uit Duitsland.

Volgend toernooi Williams

Nu kan de blik van Williams op haar volgende toernooi. Daar hoeft ze niet lang voor te wachten. Ze heeft tenslotte een wildcard gekregen voor het dubbelspel van het WTA-toernooi in Berlijn, dat volgende week gehouden wordt.

Het is nog niet honderd procent zeker wie daar haar partner gaat worden, maar The Times meldde woensdag dat het waarschijnlijk Karolina Muchova gaat worden. De Tsjechische staat op de wereldranglijst van het enkelspel één plekje onder Mboko.

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