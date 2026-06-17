Wimbledon begint alweer over enkele weken. Dan strijden de toptennissers om de winst op het heilige gras in Londen. Lorenzo Musetti kent goede herinneringen aan de Grand Slam, maar kwam op woensdag met verdrietig nieuws. De Italiaan is dit jaar niet van de partij op Wimbledon.

Alle ogen zijn bij de komende editie van Wimbledon bij de mannen vooral gericht op Jannik Sinner. De regerend kampioen krijgt in elk geval geen concurrentie van zijn rivaal Carlos Alcaraz, die nog altijd niet is hersteld van een blessure. Ook de Monegask Valentin Vacherot is er niet bij. Woensdag kwam er een nieuwe afmelding.

Lorenzo Musetti kwam in 2024 nog tot de halve finales op het gras van Wimbledon. Dit jaar is hij er echter niet bij. De Italiaan kwam niet meer in actie sinds zijn nederlaag tegen Casper Ruud voor zijn thuispubliek in Rome in mei. Ook Roland Garros moest hij al missen. De keuze om opnieuw een Grand Slam over te slaan was voor Musetti allesbehalve makkelijk.

'Geen makkelijke beslissing'

In een uitgebreid bericht gaf de 24-jarige Musetti een update over de revalidatie van zijn dijbeenblessure. "Ik wil jullie graag een update geven over mijn herstel van de blessure die ik in Rome heb opgelopen: de revalidatie verloopt erg goed en de medische resultaten zijn bemoedigend", begint hij op Instagram.

Toch blijkt een rentree op Wimbledon nog te vroeg te komen. "Helaas heb ik nog geen volledig trainingsprogramma kunnen starten en na zorgvuldige evaluatie zijn we tot de moeilijke conclusie gekomen dat ik dit jaar niet aan Wimbledon kan deelnemen", vervolgt de Italiaan, die ooit vijfde van de wereld stond. "Het is geen gemakkelijke beslissing, maar wel de juiste. Mijn prioriteit is om volledig hersteld terug te keren op de baan."

Kwakkelen met vorm

Ondanks dat hij dit hele jaar al kwakkelt met zijn vorm bereikte hij wel nog de kwartfinale van de Australian Open. Daarin moest hij opgeven tegen Novak Djokovic. Musetti sloot zijn boodschap positief af richting zijn fans: "Bedankt voor jullie voortdurende steun – tot snel."

In 2025 werd Wimbledon ook al pijnlijk voor Musetti. Hij stroomde toen in als geplaatste speler, maar verloor onverwachts met 3-1 in sets van qualifier Nikoloz Basilashvili uit Georgië.

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