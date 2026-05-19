Carlos Alcaraz moest zich afgelopen maand met pijn in het hart afmelden voor Roland Garros vanwege een slepende polsblessure. Maar dinsdag komt er nog meer slecht nieuws naar buiten. De Spaanse toptennisser moet ook het volgende grote toernooi overslaan.

Carlos Alcaraz kwam al sinds halverwege april niet meer in actie. Toen probeerde hij het nog wel op het toernooi van Barcelona, aangezien hij graag voor zijn eigen thuispubliek wilde spelen. Maar voor zijn partij in de achtste finale tegen Tomas Machac trok hij zich plots terug. De Spanjaard bleek met een vervelende polsblessure te kampen.

Later in april meldde hij toen al dat deelname aan Roland Garros er niet in zou zitten voor hem. Dat toernooi wist hij in 2025 nog op zijn naam te schrijven, maar vanwege de pijn in zijn pols besloot hij om gedwongen rust te nemen. Een terugkeer hoopte hij te maken op Wimbledon, en daar geeft hij nu een update over.

'Herstel verloopt goed'

Op zijn eigen Instagram geeft Alcaraz een nieuwe update in zijn herstel. "Mijn herstel verloopt goed en ik voel me veel beter, maar helaas ben ik nog niet klaar om te kunnen spelen", begint hij zijn relaas. "Daarom moet ik me terugtrekken uit het grasseizoen bij Queen’s en Wimbledon. Het zijn twee echt speciale toernooien voor mij en ik zal ze erg missen. We blijven hard werken om zo snel mogelijk terug te keren."

Strijd met Sinner

De Spaanse nummer twee van de wereld, die onlangs gepasseerd wereld op de ranking door zijn eeuwige rivaal Jannik Sinner, besluit dus zelfs om het gehele grasseizoen over te slaan. Dat is sowieso het kortste seizoen in het proftennis. Zijn vizier gaat nu naar de overgang naar hardcourtbanen. De enige Grand Slam die hij dit jaar nog kan winnen, is nu de US Open aan het einde van de zomer. Wimbledon begint op 29 juni op het 'heilige gras' in Londen.

Alcaraz kende nog een sterke opening van het tennisjaar. Aan het begin van het jaar won hij nog de eerste Grand Slam, de Australian Open, en mocht hij ook zegevieren op het hardcourt in Doha. Daarna ging het wat minder. Hij hoopte bij de rentree op zijn favoriete ondergrond, het gravel, weer tot grote hoogtes te stijgen, maar zijn blessure gooit roet in het eten. Door zijn afmeldingen voor zowel Roland Garros als Wimbledon heeft Sinner de kans om verder uit te lopen. Alcaraz verliest immers een hele rits aan punten, zo won hij in 2025 ook het toernooi van Queens, en krijgt er nul voor terug.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover