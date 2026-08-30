De vrees van Casper Ruud is uitgekomen: de Noorse toptennisser moet de US Open laten lopen door een blessure. De nummer twintig van de wereld was al geloot in een prachtige partij, maar trekt zich terug. Dat is dan weer goed nieuws voor lucky loser Arthur Gea.

Ruud (27) heeft zich geblesseerd afgemeld bij de US Open. De Noorse nummer 20 van de wereldranglijst heeft te veel last van zijn rug. Zijn plaats in het hoofdtoernooi wordt ingenomen door de Fransman Arthur Gea, die de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo treft.

Finalist 2022

Ruud, de voormalige nummer 2 van de wereld, gaf een toelichting via Instagram. "Helaas is mijn rug niet zo snel hersteld als gehoopt. We bleven optimistisch dat ik op tijd fit zou zijn, maar mijn team en ik hebben besloten om de lange termijn voorop te stellen en mijn lichaam de tijd te geven die het nodig heeft." Ruud verloor in 2022 de finale van de US Open.

"Ik ben heel erg verdrietig dat ik dit moet melden. Het is nooit makkelijk om een Grand Slam te missen, maar ik weet dat dit de juiste beslissing is. Ik neem de tijd om goed te herstellen en sterker terug te komen." Hij sluit af met een dankwoord richting zijn fans en volgers voor alle steun. Hij moest twee weken geleden ook al opgeven tijdens het Masters-toernooi van Cincinnati.

Overleden koning Harald

Vlak voor de US Open stond Ruud op Instagram nog stil bij een voor Noorwegen heftig overlijden. De Noorse koning Harald, een groot sportliefhebber, overleed op 89-jarige leeftijd. "Ik had de enorme eer om hem te ontmoeten, een herinnering die ik voor altijd zal koesteren. Bedankt voor je dienstbaarheid voor ons land, rust in vrede", schreef hij bij een post.

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