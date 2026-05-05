De Deense topspeler Holger Rune staat op het punt om zijn rentree op de ATP Tour te maken. De voormalig top 10-speler moest lang herstellen van een blessure, maar is nu echt op de weg terug.

Voor Rune ging het in oktober op een vreselijke manier mis rondom zijn achillespees. In die maand moest hij onder het mes vanwege een scheurtje in de pees. Direct waren de zorgen groot, want medisch onderzoek wees uit dat de achillespees misschien wel nooit meer op zijn oude niveau zou herstellen. Of dat daadwerkelijk zal gebeuren, is nog maar de vraag, maar Rune staat in ieder geval wel weer op de tennisbaan en gaat spoedig zijn rentree op de tour maken.

Rune zal in Hamburg voor het eerst in zeven maanden weer aan de start van een toernooi staan. De Deen heeft aangekondigd dat de Duitse stad het decor voor zijn rentree zal worden. Vorig jaar werd dat toernooi nog door Flavio Cobolli gewonnen. In het verleden mochten ook topspelers als Roger Federer, Rafael Nadal en Ivan Lendl de trofee al eens omhoog houden.

'Die kreun hebben we allemaal gemist'

Richting zijn rentree is Rune dan ook weer hard aan het trainen. Dat doet de Deen in Monaco, dicht in de buurt van zijn woonplaats. Op zijn Instagram deelt hij beelden van de training met daarbij de tekst: 'we zijn aan het werk'. Ook Aneke, de moeder van Rune, zat langs de kant om te kijken en was onder de indruk van de training van haar zoon. "Die kreun hebben we allemaal gemist", zet de moeder van de Deen bij haar beelden van de training in Monte Carlo.

Een aantal spelers uit de top 10 hebben al bevestigd dat ze net als Rune mee zullen doen in Hamburg. De hoogst geplaatste tennisser wordt thuisspeler Alexander Zverev. Vanuit de top 10 doen ook Felix Augier-Aliassime (5), Ben Shelton (6) en Lorenzo Musetti (9) mee. De Italiaanse Cobolli komt ook zijn titel van vorig jaar verdedigen. Rune is ondanks zijn lange afwezigheid op dit moment nog altijd de nummer 39 van de wereld.