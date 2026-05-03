Jannik Sinner en Alexander Zverev strijden zondag nog om de titel in Madrid, maar alle andere tennissers zullen inmiddels alweer bezig zijn met het volgende toernooi. In Rome begint dinsdag het laatste grote graveltoernooi voor Roland Garros, maar daar zijn nu al een heleboel afmeldingen voor geweest.

Net als in Madrid mogen de mannen en de vrouwen zich komende week in Rome ook weer melden voor een gecombineerd evenement. In de Italiaanse hoofdstad wordt er gelijktijdig een ATP 1000 en een WTA 1000-toernooi gespeeld en dat is de laatste grote test op gravel voordat Roland Garros begint.

Het is voor de toppers dan ook een belangrijk evenement, maar toch zijn er flink wat spelers die zich al hebben afgemeld voor het toernooi. De belangrijkste afwezige is natuurlijk Carlos Alcaraz. Hij kampt met een vervelende polsblessure en kan zijn titel in Rome dan ook niet verdedigen. De kwetsuur is dusdanig ernstig dat hij zich ook al heeft afgemeld voor Roland Garros.

Vooral veel afmeldingen bij de mannen

Alcaraz is echter niet de enige die zich heeft afgemeld voor het toernooi bij de mannen in Rome. Hij heeft gezelschap gekregen van andere grote namen als Taylor Fritz, Jack Draper en Holger Rune. Daarnaast hebben ook Arthur Cazaux, Raphaël Collignon, Sebastian Korda, Reilly Opelka en Kamil Majchrzak zich inmiddels teruggetrokken. Dat brengt het totaal bij de mannen dus al op negen afmeldingen.

Bij de vrouwen hangt de vlag er vooralsnog wat beter bij, maar ook daar zijn er meerdere afzeggingen geweest. Voormalig Wimbledon-kampioene Marketa Vondrousova, Veronika Kudermetova, Sonay Kartal en Varvara Gracheva zullen allemaal niet meedoen. Met de vier afmeldingen bij de vrouwen zijn er daardoor in totaal dus al dertien spelers niet bij in de Italiaanse hoofdstad.

Nederlanders in Rome

In Rome zullen er sowieso twee Nederlanders meedoen aan het hoofdschema. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn rechtstreeks geplaatst voor het masterstoernooi. Jesper de Jong hoopt de derde landgenoot te worden in het hoofdtoernooi, maar hij moet zich eerst door de kwalificaties slaan.

Bij de vrouwen is er geen enkele Nederlandse direct geplaatst. Suzan Lamens doet wel mee aan het kwalificatietoernooi.