De grootste sterren van de tenniswereld schitterden op het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Uiteindelijk was het echter het duo dat 'alleen voor de lol' meedeed dat er met de titel en het prijzengeld vandoor ging. Jakub Mensik en Karolina Muchova wonnen in matchende outfits de finale.

Het Tsjechische duo Mensik en Muchova won in de finale van de Zwitserse Belinda Bencic and Italiaan Flavio Cobolli. Nadat beide koppels een set hadden gewonnen, werd de wedstrijd beslist met een supertiebreak: 6-3, 1-6, 10-6.

Aan het toernooi deden veel grote namen mee. Zo vormde Carlos Alcaraz een duo met tennislegende Serena Williams. Het duo werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de verliezend finalisten. Novak Djokovic ging de strijd aan samen met nummer één van de WTA-ranglijst Aryna Sabalenka. Zij gingen al in de eerste ronde onderuit.

Prijzengeld

Met de overwinning hebben Mensik en Muchova niet alleen hun eerste grandslamtitel te pakken. Ze wonnen ook een miljoen dollar (ongeveer 860.000 euro) aan prijzengeld. "Het klinkt gestoord", zei de Tsjech na afloop van de finale. “Het is mijn eerste gemengd dubbeltoernooi en nu heb ik een score van 100 procent winst", grapte Mensik.

Hij vertelde dat de reden voor zijn deelname met Muchova was om plezier te maken en al wat wedstrijden gespeeld te hebben voordat het enkelspel van start gaat op het hardcourt in New York. "Het is ongelooflijk hoe ver we zijn gekomen. We zijn allebei heel blij met deze trofee."

Matchende outfit

De twee landgenoten trokken tijdens het toernooi ook aandacht met hun matchende outfits. Daar hadden ze nog wel wat discussie over. Mensik noemde de kleur van zijn broek paars, of 'wijnkleurig'. Muchova vond het vooral bruin. "In mijn vocabulair zijn er maar zes of zeven kleuren", licht ze toe. "Alles met dezelfde tint, is dezelfde kleur voor mij." Bij het tenue hoorde ook een roze shirt. Dat zijn vanaf nu hun lievelingskleuren, grapt het duo.

An ace for the title! 🏆 pic.twitter.com/VShvPv8GQj — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

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