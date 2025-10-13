Carlos Alcaraz en Jannik Sinner laten al twee jaar lang zien dat zij veruit de beste spelers zijn in het mannentennis. De twee doen komende week mee aan de veelbesproken Six Kings Slam, waar de winnaar de grootste prijzenpot ooit krijgt. Voor het toernooi in Saoedi-Arabië heeft Sinner wel slecht nieuws gekregen en dat is juist in het voordeel van Novak Djokovic.

De Six Kings Slam werd vorig jaar voor het eerst gehouden en het deelnemersveld was toen niet misselijk met naast Sinner, Alcaraz en Djokovic ook nog Rafael Nadal, Holger Rune en Daniil Medvedev als deelnemers. Om het toernooi was flink wat te doen. Niet alleen door de situatie rond de mensenrechten in Saoedi-Arabië, maar ook door de enorme prijzenpot. Alle spelers ontvingen gegarandeerd 1,5 miljoen dollar en de winnaar kreeg daar zelfs nog een bonus van 4,5 miljoen bij.

Sinner won uiteindelijk het toernooi door Alcaraz in de finale te verslaan en pakte daarmee maar liefst zes miljoen Amerikaanse dollars. Dat is het grootste geldbedrag dat er in de tenniswereld te verdienen is. Dit jaar worden dezelfde bedragen uitgekeerd, maar deze keer heeft Alcaraz een groot voordeel ten opzichte van Sinner.

Sinner de pineut door Djokovic

Met zes deelnemers is het namelijk zo dat er twee spelers al direct door zijn naar de halve finales, terwijl de andere vier in de kwartfinales beginnen. Aangezien Alcaraz en Sinnner de eerste twee posities op de wereldranglijst in handen hebben en ze samen de laatste acht grandslamtoernooien wonnen, leek het voor de hand te liggen dat zij in de halve finales instromen. Dat is echter niet het geval.

De organisatie heeft waarschijnlijk gekeken naar welke spelers de meeste Grand Slams in hun loopbaan hebben gewonnen, want Sinner is geslachtofferd ten faveure van Djokovic. De Serviër won 24 keer één van de vier belangrijkste toernooien en steekt daarmee met kop en schouders boven de rest uit. Alcaraz pakte op de US Open zijn zesde grote titel, terwijl bij Sinner de teller op vier staat.

De Italiaan zal daardoor drie partijen moeten zien te winnen om de zes miljoen dollar binnen te slepen. Dat hoeft geen probleem te zijn, want dat deed hij vorig jaar ook. Toen kregen Djokovic en Nadal een bye naar de halve finales en moesten Sinner en Alcaraz allebei in de kwartfinales beginnen. Zij haalden toen dus beiden de finale.

Six Kings Slam

Sinner treft in zijn eerste partij Stefanos Tsitsipas, die de geblesseerde Jack Draper vervangt, en de winnaar daarvan speelt tegen Djokovic. Alcaraz neemt het in de halve finale op tegen Taylor Fritz of Alexander Zverev. De Six Kings Slam begint op woensdag 15 oktober en duurt tot en met zaterdag 18 oktober.