Op de Shanghai Masters zijn al heel wat grote namen gesneuveld. Zo moest bijvoorbeeld Jannik Sinner in de achtste finale opgeven tegen Tallon Griekspoor. Wie helemaal niet aan de start verscheen van het Chinese toernooi was Carlos Alcaraz. Hij had zich afgemeld wegens fysieke problemen. Het was dan ook opmerkelijk dat de toptennisser woensdag opdook in een andere sport.

De blessure aan zijn linkerenkel die Alacaraz opliep tijdens de toernooi in Tokio was voor hem de reden om af te haken voor de Shanghai Masters. In plaats van rust te nemen, dook de winnaar van Roland Garros en de US Open op in een andere sport.

'Hij is een halfgod'

De 22-jarige Spanjaard nam deel aan het Spaanse Open Pro-Am. Een golftoernooi waar bekende amateurs samen met professionele golfers spelen. Alcaraz vormde een duo met niemand minder dan Ryder Cup-winnaar Jon Rahm. In totaal speelden ze samen negen holes op de Club de Campo Villa de Madrid, waar van van donderdag tot en met zondag een DP World Tour evenement wordt gehouden.

Rahm vertelde tegen Fox groot fan te zijn van zijn landgenoot. "Hij is geen god, maar wel een halfgod. Nadat Rafael Nadal afscheid nam, heeft hij moeitloos zijn plaats als Spaanse superster ingenomen." De winnaar van elf PGA-titels raakt niet uitgepraat over Alcaraz. "Je hebt een man die zich goed gedraagt en heel charismatisch is. Hij is absoluut een topper op het veld en iemand die voor veel vermaak zorgt. Dat is best bijzonder."

Shanghai ATP Masters

Het toernooi wat Alcaraz heeft laten schieten is inmiddels aanbeland bij de kwartifnales. Novak Djokovic is de hoogst geplaatste (4) die nog in de race is voor de titel. De Serviër speelt in zijn kwartfinale tegen de Belg Zizou Bergs. De winnaar van die partij neemt het op tegen de sensatie van Shanghai: Valentin Vacherot.

De andere kwartfinales gaan tussen Arthur Rinderknech tegen Félix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev tegen Alex de Minaur. De finale in China is op zondag 12 oktober.

Terugkeer op de tennisbaan

De nummer één van de wereld keert waarschijnlijk 15 oktober terug op de tennisbaan. Dan is Alcaraz namelijk uitgenodigd voor de Six Kings Slam, een lucratief demonstratietoernooi in Saoedi-Arabië. Het zou voor de portemonnee van de Spanjaard goed zijn als hij op tijd fit is voor dit toernooi. Vorig jaar won Sinner, de uiteindelijke winnaar, zes miljoen Amerikaanse dollar.