Tennislegende Novak Djokovic dook dinsdagavond ineens op bij een hele andere sport. In zijn thuisland Servië woonde hij een topduel van de basketballers van Rode Ster Belgrado bij tegen de Litouwse kampioen Zalgiris. Daar liep hij tegen een verslaggever aan, vlak voor zijn deelname aan het toernooi met de grootste prijzenpot ooit in het tennis.

Djokovic toonde zich in de Servische hoofdstad een groot fan van de rood-witte basketbalploeg, die in de vierde ronde van een Europees toernooi won. "Vanavond ben ik hier als fan. Natuurlijk ben ik tevreden over hoe Zvezda (Servische naam van Rode Ster, red.) speelde", zei Djokovic kortaf tegen het Servische Sportal.

'Er is van alles'

Daarna sprak hij over de toernooien die hem te wachten staan. Hij bevestigde dat hij woensdag afreist naar het Six Kings Slam-toernooi in Riyad in Saoedi-Arabië, maar gaf ook aan dat hij wat problemen heeft. "Morgen reis ik naar Riyad, daarna staat het ATP-toernooi van Athene op de planning. Wat blessures betreft, er is van alles aan de hand, maar we gaan door", zei Djokovic eerlijk. Hij werd in de halve finales van het Shanghai Masters-toernooi uitgeschakeld door de sensatie Valentin Vacherot. Daarna ging hij naar Griekenland voor een kleine vakantie met zijn gezin.

Six Kings Slam

Met nu dus het zeer lucratieve Six Kings Slam voor de deur, gaat zijn aandacht weer naar Saoedi-Arabië. Daar ligt de grootste prijzenpot ooit te wachten op de toptennissers en de tennislegende (38) mag de kwartfinales overslaan. Naast Djokovic zullen ook Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz en Alexander Zverev deelnemen aan het demonstratietoernooi. Djokovic en Alcaraz zijn rechtstreeks geplaatst voor de halve finales, de andere wereldtoppers moeten eerst nog tegen elkaar.

Het toernooi duurt drie dagen – van 15 tot 18 oktober – en Djokovic speelt in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Jannik Sinner en Stefanos Tsitsipas. In de andere kwartfinale spelen Alexander Zverev en Taylor Fritz. De winnaar daarvan neemt het in de halve finale op tegen Carlos Alcaraz.

Zeer lucratief

Slechts één optreden op de baan levert al een cheque van 1,5 miljoen dollar op. Vergeleken met Grand Slam-toernooien is dat bijna het dubbele van de verdiensten, aangezien de winnaars van de vier grootste toernooien 3,8 miljoen dollar ontvangen. Sinner zal proberen zijn vorig jaar gewonnen titel te verdedigen.