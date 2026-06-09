Jesper de Jong veroverde de afgelopen weken de Nederlandse tennisharten door op Roland Garros verrassend de achtste finales te halen. De tennisser keerde dinsdag voor het eerst weer terug op de baan sinds zijn succes in Parijs en deed dat bij een veel kleiner toernooi. Daar boekte hij opnieuw een zege.

Waar de meeste tennissers deze week meedoen aan toernooien op gras heeft De Jong ervoor gekozen om nog even door te spelen op gravel. Op die ondergrond ging het de laatste tijd tenslotte erg goed, want op Roland Garros zorgde hij voor een stunt door als lucky loser de vierde ronde te halen. Daarin verloor hij van de uiteindelijke winnaar Alexander Zverev. De Jong steeg dankzij zijn beste resultaat ooit op een grandslamtoernooi naar de 83e plek van de wereldranglijst.

Goed vervolg na sprookje in Parijs

De tennisser komt deze week voor het eerst in actie sinds zijn sprookje in Parijs. Hij doet mee aan een challengertoernooi, het tweede tennisniveau, in het Italiaanse Cattolica. De Jong is daar de enige speler uit de top 100 en dus als eerste geplaatst. In de eerste ronde kwam hij dinsdag uit tegen de 18-jarige Ognjen Milic uit Servië.

De Jong had in de eerste set geen kind aan de nummer 358 van de wereld en haalde die na ruim een half uur tennis met 6-1 binnen. In de tweede set ging het een stuk moeizamer. Milic brak De Jong in de eerste game, maar de Nederlander wist de achterstand later te repareren. Uiteindelijk draaide het uit op een tiebreak en die werd door De Jong met 7-3 gewonnen. Hij geeft zijn succes op Roland Garros dus een goed vervolg.

Geen grastoernooi voor Wimbledon

Ondanks dat De Jong weer bij de top 100 hoort, is hij later deze maand niet rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van Wimbledon. De deelnemers worden namelijk al zes weken eerder bepaald en op dat moment stond de Nederlander nog een stuk lager.

Het is de vraag hoe goed De Jong in het kwalificatietoernooi op het gras voor de dag zal komen, want hij heeft voor een opvallende aanloop gekozen. Hij staat tenslotte ook op de deelnemerslijst voor het challengertoernooi in Parma van volgende week. Ook dat evenement wordt op gravel gespeeld. De Jong zal dus geen enkele graswedstrijd spelen voordat hij naar Groot-Brittannië afreist.

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