Jesper de Jong beleefde op Roland Garros het voorlopige hoogtepunt uit zijn carrière door knap de achtste finales te bereiken. Hij keert daardoor terug in de top 100 van de wereldranglijst en normaal gesproken is dat genoeg om direct geplaatst te zijn voor het hoofdtoernooi van Wimbledon, het volgende grandslamtoernooi. Door een opvallende regel is dat echter niet het geval.

De Jong begon aan Roland Garros als nummer 106 van de wereld en leek zelfs wat te gaan dalen toen hij in de kwalificaties verloor. In 2025 haalde hij tenslotte de tweede ronde van het hoofdtoernooi en die punten zou hij deze keer dus kwijtraken. De Jong profiteerde echter van een late afmelding en mocht daardoor alsnog meedoen als lucky loser.

In Parijs beleefde hij vervolgens een waar tennissprookje door vanuit het niets de vierde ronde te halen. De Jong won van oud-kampioen Stan Wawrinka, Federico Cina en de als dertiende geplaatste Karen Khachanov, waarna hij zijn waterloo vond tegen Alexander Zverev. Door zijn beste resultaat ooit op een grandslamtoernooi wint hij juist punten en daardoor zal hij stijgen van plek 106 naar 82 op de wereldranglijst.

De Jong slachtoffer van regel voor Wimbledon

Aangezien de eerste 104 spelers van de wereldranglijst direct geplaatst zijn voor de grandslamtoernooien leek het er daardoor op dat De Jong later deze maand ook zeker was van zijn plekje in het hoofdschema in Londen. Niets is echter minder waar, want de Nederlandse tennisser staat op de deelnemerslijst van het kwalificatietoernooi.

De Jong is namelijk slachtoffer van een opvallende regel in het tennis. De deadline om je in te schrijven voor een toernooi ligt namelijk altijd zes weken eerder en de ranking die je op dat moment hebt, telt voor of je wel of niet direct bent geplaatst voor het hoofdtoernooi. Op die manier hoeven spelers niet op het laatste moment pas hun planning te gaan maken.

De spelers die zes weken voor Wimbledon bij de beste 104 horen, zijn dus zeker van hun plekje. Op dat moment hoorde De Jong daar echter niet bij en dus moet hij in Londen straks gewoon kwalificaties gaan spelen. Dat betekent dat hij drie duels zal moeten winnen om toch toegelaten te worden tot het hoofdschema.

Uitweg voor tennisser

Er is nog een mogelijkheid dat De Jong rechtstreeks toegelaten wordt, maar dan moeten er wel vijf spelers zich nog afmelden voor Wimbledon voordat het kwalificatietoernooi van start gaat. Hij staat namelijk vijfde op de reservelijst. Natuurlijk kan er ook precies hetzelfde gebeuren als in Parijs, waar De Jong als lucky loser alsnog werd toegelaten.

De Jong heeft dit jaar dus wat pech met de opvallende regel, maar volgend jaar zal hij er juist van profiteren voor Wimbledon. Op het moment van de inschrijvingsdeadline staat dan het grote aantal punten van zijn Roland Garros-stunt nog op zijn ranking en dus is de kans groter dat hij dan wel bij de beste 104 zal horen.

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