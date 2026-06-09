De pikante ontmoeting tussen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp bij het ATP-toernooi in Rosmalen is dinsdag tot twee keer toe stilgelegd. De twee Nederlandse tennissers werden het slachtoffer van het slechte weer in eigen land.

De Libéma Open is Rosmalen is één van de twee Nederlandse ATP-toernooien en bij de loting werden uitgerekend de twee beste mannelijke tennissers van ons land aan elkaar gekoppeld. Daar was Van de Zandschulp zelf schuldig aan, want hij mocht de loting afgelopen weekend verrichten.

Griekspoor begon aan het pikante duel als de favoriet, want hij staat veertien plekken hoger op de wereldranglijst (41 om 55) en leidde voor de partij in Rosmalen ook met 2-1 in de onderlinge ontmoetingen. Ook won hij in 2023 al eens het Nederlandse grastoernooi, terwijl zijn landgenoot daar nog nooit een partij won.

Partij tot twee keer toe stilgelegd

In de eerste set maakte Griekspoor die favorietenrol volledig waar. Beide spelers lieten in de beginfase nog breakpoints liggen, maar bij een 3-2 voorsprong sloeg Griekspoor wel toe. Hij brak even later Van de Zandschulp opnieuw en pakte de set met 6-2.

Griekspoor kwam vervolgens in de tweede set op een 3-2 voorsprong, maar toen moesten beide spelers van de baan doordat het begon te regenen. Na een uur wachten konden ze eindelijk verder spelen en na een heel rommelig einde van de set wist Van de Zandschulp er via een tiebreak 1-1 in sets van te maken.

Hij leek het momentum te hebben, maar gaf dat direct weer uit handen. Griekspoor brak zijn landgenoot in de eerste game van de beslissende set en kwam even later op 2-0. Op dat moment werd de clash opnieuw onderbroken door een regenbui. Het is nog onduidelijk wanneer er weer verder kan worden gespeeld.

Samen in dubbelspel

Waar de twee Nederlanders dinsdag in het enkelspel elkaars rivalen zijn, zijn ze deze week in het dubbelspel juist partners. Griekspoor en Van de Zandschulp openden maandag hun toernooi met een knappe zege op het als tweede geplaatste duo Robert Cash en JJ Tracy uit de Verenigde Staten. Het Nederlandse koppel won met twee keer 6-4 en komt later deze week in de kwartfinales weer samen in actie.

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