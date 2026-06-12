Jesper de Jong heeft zijn geweldige vorm van Roland Garros voorlopig meegenomen naar Italië. De Haarlemmer koos richting Wimbledon voor een kleiner voorbereidingstoernooi en doet dat tot nu toe met succes. Vrijdag boekte hij opnieuw een overwinning.

Jesper de Jong voelde zich helemaal thuis op Roland Garros. Als lucky loser behaalde hij knap de vierde ronde, waarin de uiteindelijke winnaar Alexander Zverev hem de baas was. Echter besloot hij, in tegenstelling tot veel collega's, om niet direct te switchen naar een toernooi op gras. De Jong is deze week nog altijd actief op gravel en heeft daar ook alle reden toe.

Sinds zijn geweldige opmars op het gravel in Parijs is de 26-jarige De Jong gestegen tot de 83ste plek op de ATP-ranking. Deze week is hij actief op het kleine Challenger-toernooi in het Italiaanse Cattolica. Daar is hij bovendien de enige speler uit de top 100, waardoor de verwachtingen erg hoog zijn. Vrijdag had hij het behoorlijk lastig met zijn tegenstander, maar won hij alsnog.

Spannend duel

In de derde ronde trof de Noord-Hollander thuisspeler Marco Cecchinato, wiens naam op plek 172 van de wereldranglijst prijkt. Een eenvoudige zege lag dus op de loer, maar niets was minder waar. In de eerste set leek er nog geen vuiltje aan de lucht, want na twee snelle breaks kon De Jong uiteindelijk uitlopen tot 6-3. Daarmee pakte hij de eerste set.

Aan het begin van de tweede set had De Jong het echter zeer lastig. Zijn Italiaanse opponent liep als snel uit tot een voorsprong van 3-0 in games en die kwam de Nederlander niet meer te boven. Cecchinato won de tweede set met 6-4, waardoor alles aankwam op de laatste set. Daarin zette De Jong eens even goed aan. Nadat beide tennissers hun eerste servicegame hadden behouden, sloeg hij toe. Met liefst drie breaks won hij de derde set met 6-1, en staat hij in de halve finale. Zijn tegenstander is nog niet bekend.

Wimbledon

Na afloop van het toernooi aan de Adriatische kust zal De Jong zich nog altijd niet gaan voorbereiden op Wimbledon. Hij staat immers ook nog op de lijst bij het graveltoernooi in Parma. Ondanks zijn plek in de top 100 is hij niet rechtstreeks gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi op het heilige gras, aangezien de cut al eerder is gemaakt. De keuze om dan geen enkel grastoernooi te spelen is opvallend. Wel zorgt het voor extra zelfvertrouwen.

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