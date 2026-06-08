Na drie verloren finales was het zondag dan eindelijk raak voor Alexander Zverev. De Duitser won in vijf sets de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Dit zorgt echter niet voor een verschuiving in de top van de ATP-ranking.

Zo blijft Zverev de nummer drie van de wereld, achter Jannik Sinner (nummer een) en Carlos Alcaraz (nummer twee). Wegens de vroege uitschakeling van de Italiaan en de afwezigheid van de winnaar van vorig jaar, heeft Zverev het gat naar de top-twee wel flink gedicht.

Gemengde gevoelens voor de Nederlandse toptennissers

Toernooisensatie Jesper de Jong, die het schopte tot de achtste finales als lucky loser, ziet zijn positie op de wereldranglijst flink verbeteren. Voor het toernooi stond hij op plek 106. Wegens zijn puike prestatie staat de vriend van topschaatsster Pien Hersman inmiddels op plek 83. Echter is De Jong met deze plek op de ranking nog niet zeker van deelname aan Wimbledon. De tennisser had zich ingeschreven voor het kwalificatietoernooi, waardoor hij een directe plaatsing door zijn neus geboord ziet worden.

Waar De Jong grote stappen maakt op de nieuwe ranking, zit Tallon Griekspoor in een vrije val. De toptennisser die zijn eerste ronde in Parijs verloor van Matteo Arnaldi zakt van plek 33 naar plek 41. Ook Botic van de Zandschulp verloor zijn eerste ronde-partij op Roland Garros. Echter weet hij zijn 55e plek op de wereldranglijst wel te handhaven.

Italianen maken indruk

Wat verder opvalt in de nieuwe ATP-ranking is de zevende plek van legende Novak Djokovic. De 39-jarige Serviër vloog er op Roland Garros in de achtste finales uit. Hierdoor is hij afgegleden naar de zevende plek; een positie waar hij sinds 2022 niet meer op terug is te vinden.

Verder maakten de Italiaanse tennissers veel indruk op Roland Garros. Dat is ook terug te zien op de verschoonde wereldranglijst. De grootste stijger is namelijk Matteo Arnaldi met 70 plekken (van 104 naar 34). Hij behaalde uit het niets de halve finale, maar moest deze voorafgaand al opgeven wegens een blessure. Ook kwartfinalist Matteo Berrettini stijgt flink. Hij ziet zichzelf na een geslaagd toernooi 57 plekken stijgen (van 95 naar 48). Ook finalist Cobolli kruipt de top-10 binnen.

Top 10 ATP-ranking:

1. Jannik Sinner 13.500

2. Carlos Alcaraz 9.960

3. Alexander Zverev 7.305

4. Felix Auger-Aliassime 4.440 (+2)

5. Ben Shelton 3.920

6. Alex de Minaur 3.905 (+1)

7. Novak Djokovic 3.760 (-3)

8. Daniil Medvedev 3.760

9. Taylor Fritz 3.720

10. Flavio Cobolli 3.540 (+1)

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