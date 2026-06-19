Novak Djokovic heeft donderdag een groot feest gevierd. De tennisser vierde de veertigste verjaardag van zijn vrouw Jelena Djokovic en de Serviër pakte groots uit.

Tijdens een groot feest op een strand besloot Djokovic zijn kinderen en zijn vrouw te verrassen. In de lucht liet de tennisser een ware lichtshow losbarsten, waarmee hij zijn vrouw feliciteerde en zijn kinderen een mooie cadeautje meegaf. Djokovic omarmt zijn vrouw, die dolgelukkig lijkt en geeft haar een kus. Door de show wordt het feest op een iconische manier afgesloten.

Belangrijke periode voor Djokovic

Voor Djokovic breekt er in zijn tenniscarrière een belangrijke periode aan. De Servische topspeler aast op 39-jarige leeftijd nog altijd op zijn 25e Grand Slam. Vanaf 29 juni krijgt Djokovic hiervoor een nieuwe kans. Dan begint het grastoernooi Wimbledon in Londen. De concurrentie daar is minder dan op andere toernooien en dus liggen er mogelijkheden voor de huidige nummer acht van de wereld.

Ook op Roland Garros, het laatste Grand Slam-toernooi, had Djokovic ook een goede kans. Door de afwezigheid van Carlos Alcaraz en de vroege uitschakeling van Jannik Sinner lag de weg open. Maar Djokovic faalde. Tegen Giovanni Mpetshi Perricard en Valentin Royer stootte de Serviër nog door, maar in een thriller van vijf sets verloor hij in de derde ronde van Joao Fonseca. Uiteindelijk won Alexander Zverev in Parijs zijn eerste Grand Slam ooit.

Wimbledon

Zverev lijkt voor Wimbledon dan ook gelijk een van de grootste uitdagers van Djokovic. Net als Sinner. De Italiaan werd in Parijs bevangen door de hitte, maar hij wil dat koste wat kost voorkomen in Londen. Voor Wimbledon is er nog geen loting bekend. Wel is al zeker dat topspelers als Alcaraz en Lorenzo Musetti niet mee zullen doen op het grastoernooi.

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