Novak Djokovic begint eind deze maand aan zijn recordjacht. De Servische toptennisser wil zijn 25e grandslamtitel binnenslepen. Dat moet gebeuren op het US Open, de laatste major van het jaar. Djokovic doet dat in hem voor hem onwennige outfit.

Djokovic hikt al een tijdje tegen zijn recordbrekende grandslamtitel aan. In 2023 won hij het US Open, daarna nam de jongere generatie met Jannik Sinner en Carlos Alcaraz het stokje over. De Serviër stond alleen nog in de finale van Wimbledon vorig jaar, verder sneuvelde hij vaak in de halve eindstrijd al. Djokovic staat momenteel met Margaret Court aan kop qua grandslamoverwinningen.

Verrassende look op US Open

Djokovic verloor in de afgelopen editie van Wimbledon tegen de latere winnaar Jannik Sinner. Daarna nam hij een tijdje vrijaf, om met zijn familie tijd door te brengen in Montenegro.

😎🇺🇸🇷🇸 Novak Djokovic’s all-black outfit for the 2025 US Open has been revealed pic.twitter.com/0o5BWgc34O — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 5, 2025

De voorbereidingen voor het aankomende US Open zijn echter in volle gang. Het meest opvallende nieuws is dat de beste tennisser aller tijden in Amerika in een volledig zwarte outfit zal spelen. Deze kleurkeuze komt als een verrassing, aangezien de Servische tennisser zich doorgaans in felle kleuren hult als blauw, groen en oranje.

Goudent details op zwarte schoenen

De matzwarte schoenen en kleding met gouden details geven de indruk dat Djokovic op het US Open zal verschijnen als een "man met een missie", schetst Sportal Blic. En wat is de jacht op zijn 25e grandslamtitel anders dan een missie van epische proporties?

Ter voorbereiding op het US Open nam Djokovic een opmerkelijke beslissing. Hij slaat het Masterstoernooi van Cincinnati over, terwijl hij ook al niet op kwam dagen op het ATP 1000-toernooi van Toronto. Zoals het er nu voor staat, lijkt Djokovic' enige voorbereiding op het US Open het gemengd dubbelspeltoernooi te zijn. Dat vindt voorafgaand aan het toernooi in New York plaats en daar zal Djokovic samenspelen met landgenote Olga Danilovic.

Check hier de zwarte schoenen van Djokovic voor het US Open: