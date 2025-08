Met zijn 38 jaar oud is Novak Djokovic nog altijd een sensatie op de tennisbaan, maar de Serviër zoekt ook daarbuiten zijn grenzen op. Samen met onder meer een Formule 1-legende én de partner van Aryna Sabalenka is hij een nieuw project gestart.

Djokovic is namelijk aandeelhouder van een voetbalclub geworden. De tennislegende heeft een pak aandelen gekocht van de Franse club Le Mans FC. Hoeveel stocks hij precies in handen heeft, is niet bekend. Duidelijk is wel dat hij niet de enige sportlegende is die in het nieuwe avontuur gelooft.

Andere bekende namen doen mee

Ook voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa is mede-eigenaar geworden van de club die het afgelopen seizoen promoveerde naar de Ligue 2, het tweede Franse niveau. Oud-collega Kevin Magnussen was ook te porren voor het nieuwe project.

Wie ook belangrijk is geweest om het drietal binnenboord te halen, is Georgios Frangulis. Hij is CEO van het bedrijf Oakberry, dat gespecialisseerd is in het maken van onder meer smoothies en açai bowls. Oakberry en een Braziliaanse investeringsmaatschappij hebben de handen ineengeslagen om geld te pompen in de Franse voetbalclub.

Waar Frangulis ook bekend van is, is zijn partner. De 36-jarige ondernemer heeft een relatie met Aryna Sabalenka, de beste tennisster van dit moment. De Wit-Russische (27) won in haar carrière drie grandslamtoernooien. Dit jaar stond ze in de finales van Australian Open en Roland Garros.

Novak Djokovic jaagt op Grand Slam

Dat Djokovic zich daadwerkelijk gaat bezighouden met de nieuwe rechtsbuiten, lijkt niet heel realistisch. De Serviër is vooral nog druk bezig om zijn 25ste grandslamtitel binnen te halen. Sinds hij in september 2023 nummer 24 op zijn naam schreef, lukte dat nog niet. Vorig jaar verloor hij de finale op Wimbledon van Carlos Alcaraz, dit jaar strandde hij op de drie grote toernooien tot nog toe in de halve eindstrijd. Later deze maand krijgt hij een nieuwe kans op US Open.