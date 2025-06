Tallon Griekspoor heeft in Mallorca bij zijn eerste grastoernooi van het jaar direct de halve finales gehaald. De nummer 34 van de wereld versloeg in de kwartfinales Gabriel Diallo in twee sets en mag daardoor blijven hopen op zijn eerste titel sinds 2023. Het zal Griekspoor in ieder geval vast vertrouwen geven voor Wimbledon.

Griekspoor maakt op het Spaanse eiland zijn rentree nadat hij op Roland Garros geblesseerd moest opgeven. De Nederlander haalde in Parijs voor het eerst de laatste zestien bij een grandslamtoernooi en lijkt ondanks de kwetsuur zijn vorm nog niet verloren te zijn.

Deze vijf Nederlandse tennissers zijn al zeker van deelname aan Wimbledon Het ene Grand Slam-toernooi zit er nét op en de volgende staat alweer voor de deur: vanaf maandag 30 juni is het tijd voor Wimbledon. Er waren vooraf vijf Nederlandse tennissers zeker van deelname aan het enkelspel en daar zijn helaas geen spelers meer bijgekomen.

Griekspoor dendert door

De Nederlander speelde donderdag in de kwartfinales tegen Gabriel Diallo en dat was een tegenstander om rekening mee te houden. De Canadees won onlangs het grastoernooi op Wimbledon en voelt zich dus thuis op het gras. Griekspoor wist echter hoe hij Diallo moest verslaan, want dat deed hij vorige maand op Roland Garros.

Waar hij in Parijs nog een set moest afstaan, won Griekspoor op het warme Spaanse eiland straight sets. De nummer 34 van de wereld moest in zijn eerste servicegame nog een breakpoint toestaan, maar nadat hij die had weggewerkt, kwam hij de rest van de partij niet meer in de problemen. Zelf benutte hij twee van de vier breakpoints en dus had Griekspoor de zege na anderhalf uur tennis binnen.

Griekspoor mag daardoor hoop houden op zijn eerste titel in ruim twee jaar. In juni 2023 was hij de beste in Rosmalen. De Nederlander speelt in de halve finales tegen de winnaar van de partij tussen Hamad Medjedovic en de als tweede geplaatste Felix Auger-Aliassime.

Prijzengeld Griekspoor

Griekspoor houdt aan zijn terugkeer op de tennisbaan in ieder geal een mooi zakcentje op, want hij wordt rijkelijk beloond voor het halen van de halve finales. Hij is in ieder geval verzekerd van 31.090 euro. Daar kan nog meer bij gaan komen, want met een finaleplaats wordt dat 52.890 euro en de toernooiwinnaar verdient maar liefst 90.675 euro.

Prijzengeld Wimbledon torenhoog na succesvol protest van toptennissers, winnaars rijkelijk beloond Het prijzengeld op Wimbledon ligt hoger dan ooit. De toptennissers zullen dit jaar daardoor éxtra veel zin hebben in de Grand Slam op het heilige Engelse gras in Londen. De organisatie gaat op verzoek van de spelers dieper in de portemonnee grijpen dan ooit. De winnaar krijgt het meeste geld van alle vier de Grand Slams van de kalender.

Hereniging met coach

Griekspoor wordt vanaf deze week weer bijgestaan door coach Kristof Vliegen. De twee werkten eerder al lange tijd samen, maar eind vorig jaar kwam er een einde aan hun gezamenlijke periode. Na een emotioneel gesprek werd besloten dat het beter was om uit elkaar te gaan.

Rijkste tennisster ter wereld neemt drastische maatregel op Wimbledon: 'Dat kan ik niet meer aan' Jessica Pegula maakt zich momenteel op voor Wimbledon. Dat doet de Amerikaanse toptennisster niet in het hotel waar haar collega's ook zitten, maar op een zelfgekozen plek. De rijkste tennisster ter wereld is van mening dat de hotelkeuze een toernooi kan 'maken of kraken'.

De tennisser werkte vervolgens met Dennis Sporrel en Xavier Malisse, maar met allebei brak hij snel en dat maakte de weg vrij voor een terugkeer van Vliegen. De Belg zal ook zijn coach zijn tijdens Wimbledon, dat volgende week begint. Griekspoor hoopt daar voor het eerst verder te komen dan de tweede ronde.