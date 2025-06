Jessica Pegula maakt zich momenteel op voor Wimbledon. Dat doet de Amerikaanse toptennisster niet in het hotel waar haar collega's ook zitten, maar op een zelfgekozen plek. De rijkste tennisster ter wereld is van mening dat de hotelkeuze een toernooi kan 'maken of kraken'.

Haar ouders - Terry en Kim - hebben een geschat vermogen van liefst 6,4 miljard euro. Zij hebben een aantal sportteams in bezit, zoals de NFL-club Buffalo Bills. De 31-jarige Pegula, die derde staat op de wereldranglijst, sloeg in haar carrière al ruim achttien miljoen dollar bij elkaar.

Met haar enorme budget heeft ze de mogelijkheid om een ander, luxer hotel te kiezen dan sommige collega's. Ze denkt dan ook dat dat haar geheime wapen wordt. "We zijn of op de baan, of in ons hotel", wordt Pegula door Express geciteerd. "Het is een groot deel van ons leven. Naarmate ik ouder word, geef ik daar meer prioriteit aan."

Redenen voor 'eigen hotel'

"Wanneer je twintig bent en je begint net met reizen, klaag je niet zo veel: je bent meer bezig met het leven op de tour. Maar als je dertig wordt, heb je gewoon een beter kussen nodig." Leeftijd is dus één reden, maar Pegula heeft er meer.

"En oh my gosh, wegblijven van alle anderen is ook een enorm ding voor mij", gaat Pegula verder. "Ik denk dat dat er misschien ook mee te maken heeft. Ik had gewoon het idee van: ik kan die spelershotels niet meer aan. Wanneer je in zo'n aangewezen hotel zit, voelt het alsof je mentaal wordt uitgeput."

Nieuwe truc van Pegula

Pegula deelde op haar Instagram al beelden van het betreffende hotel. Zij deed hetzelfde op Roland Garros, toen ze in een hotel vlakbij Champs-Élysées vertoefde. Dat had niet het gewenste effect: de Amerikaanse verloor in de vierde ronde van de Franse sensatie Loïs Boisson. De nummer 361 van de wereld van destijds schopte het uiteindelijk tot de halve finale.

Rijke ouders op de tour

Overigens is Pegula niet de enige tennisster met welvarende ouders op Wimbledon. Haar landgenote Emma Navarro heeft ook een steenrijke vader. Zakenman Ben Navarro is een miljardair.

Wimbledon begint op maandag 30 juni.