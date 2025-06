Het ene Grand Slam-toernooi zit er nét op en de volgende staat alweer voor de deur: vanaf maandag 30 juni is het tijd voor Wimbledon. Er zijn al vijf Nederlandse tennissers zeker van deelname aan het enkelspel.

Allereerst doet Tallon Griekspoor natuurlijk mee. De beste Nederlandse tennisser van dit moment schopte het op Roland Garros tot de achtste finale, waarin hij tegen Alexander Zverev moest opgeven met een buikspierblessure. De nummer 35 van de wereld kwam sindsdien niet meer in actie.

De andere Nederlandse mannen die meedoen in het enkelspel zijn Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp. De Jong mocht als lucky loser meedoen aan het ATP-toernooi in het Duitse Halle maar werd in de eerste ronde op het gras alweer uitgeschakeld. Van de Zandschulp is herstellende van een armblessure en moest daarom afzeggen voor de Libéma Open. Het wordt een race tegen de klok om Wimbledon te halen.

Guy den Ouden hoopt via de kwalificatie een plek op het hoofdtoernooi van Wimbledon af te dwingen. Voor de winnaars bij het enkelspel ligt er een enorm bedrag een prijzengeld klaar.

Vrouwen

Naast de drie mannen doen er ook twee vrouwen mee aan het enkelspel. De 25-jarige Suzan Lamens is met de zeventigste plek op de wereldranglijst de hoogstgenoteerde Nederlandse. Zij deed ter voorbereiding op Wimbledon mee aan het WTA-toernooi van Nottingham, maar werd in de eerste ronde al uitgeschakeld. Op de Libéma Open was de kwartfinale haar eindstation.

De andere Nederlandse is Arantxa Rus, die sinds Roland Garros niet meer in actie kwam. De 34-jarige toptennisster kwam daar niet verder dan de tweede ronde. Anouk Koevermans en Arianne Hartono hopen zich via de kwalificatie naar het hoofdtoernooi te slaan.

Grote droom van Anouk Koevermans

De 21-jarige Koevermans heeft als doel om ooit een Grand Slam te winnen. Wimbledon is misschien wat vroeg, maar de vurige wens is er, zei ze tegen het Algemeen Dagblad. "Dat meen ik serieus. Ik denk dat ik dat ook kan bereiken. In principe heb ik alles in huis om een Grand Slam-kampioen te worden."

Wimbledon begint op maandag 30 juni en duurt tot en met zondag 13 juli.