Botic van de Zandschulp heeft maandag de tennisfans vermaakt met een heerlijk punt bij het ATP-toernooi van Queens tegen Harry Wendelken. Met een geweldige bal tussen de benen kreeg de Nederlander het publiek in Londen op de banken. Uiteindelijk won hij zijn wedstrijd ook nog eens.

Van de Zandschulp speelt het ATP-toernooi van Londen als voorbereiding op Wimbledon. Die Grand Slam begint op 29 juni. Van de Zandschulp moest het in de eerste ronde opnemen tegen qualifier en thuisspeler Wendelken. De 24-jarige Brit versloeg in de kwalificatie knap de Australiërs Adam Walton en Aleksandar Vukic. Voor Van de Zandschulp was het duel met Wendelken zijn eerste van dit jaar op Britse bodem

Prachtig punt

De dertigjarige Van de Zandschulp liet in de eerste set geconcentreerd spel zien en sloeg toe op het juiste moment. Bij een 5-4 voorsprong brak hij Wendelken en trok hij direct de eerste set naar zich toe. In de achtste game van de tweede set zorgde de Nederlander vervolgens voor hét moment van de partij.

Na een mindere bal van Wendelken dacht Van de Zandschulp er te zijn door de return nipt over het net te tikken. De Brit had daar echter op gerekend en lobte de bal daarna over de Nederlander heen. Geen probleem voor Van de Zandschulp, zo bleek. Met een heerlijke bal tussen zijn eigen benen door zette hij Wendelken op het verkeerde been en pakte hij op geweldige wijze de voorsprong in die game.

NO WAY 🤯



Botic van de Zandschulp with the OUTRAGEOUS tweener lob! 🥶#HSBCChampionships pic.twitter.com/ZuSip42nXI — Tennis TV (@TennisTV) June 15, 2026

Manier van juichen

Van de Zandschulp maakte het geweldige punt, maar besloot daarna bijna niet te juichen. Dat tot verbazing van de Britse commentatoren. "Wauw, wat een punt. Daar zat alles in. Normaal spring je op en neer na een punt als dit. Hij schaamt zich bijna. Kom op, dit moet je vieren. Hij wist precies wat hij aan het doen was", zegt de commentator na het wereldpunt van Van de Zandschulp.

Uiteindelijk mondde de tweede set uit in een tiebreak.Daarin kwam Van de Zandschulp op een 5-2 achterstand, maar hij liet zich niet gek maken. De Nederlander won de vijf punten die daarna kwamen en pakte de tiebreak met 7-5. Van de Zandschulp gaat met een 2-0 zege in sets door in Londen en treft nu Tommy Paul of Zachary Svajda.

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