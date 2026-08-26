Als voorproefje op het hoofdtoernooi van de US Open wordt deze week het gemengde dubbelspel afgewerkt. Daar doen allerlei koppels aan mee bestaande uit wereldtoppers in de singles. Mirra Andreeva en Andrey Rublev behaalden dinsdag samen de halve finale, al ging het na afloop vooral over een bijzondere ontboezeming van Andreeva.

Voor het gemengde dubbelspel had de organisatie van de US Open veel wereldtoppers geregeld. Zo deed Novak Djokovic mee met Aryna Sabalenka en vormde icoon Serena Williams een koppel met de teruggekeerde Carlos Alcaraz. Dinsdag stonden de achtste én kwartfinales op het programma en daar boekten het Russische koppel Andreeva/Rublev groot succes.

Het Russische topduo, bestaande uit de nummer 5 op de WTA-ranking (Andreeva) en de nummer 24 bij de mannen (Rublev) boog in het eerste duel op dinsdag een achterstand van een set om en versloeg de tweevoudig titelverdedigers Sara Errani en Andrea Vavassori. Vervolgens werden ook Diana Shnaider en Casper Ruud aan banden gelegd. Toch ging het vooral over wat Andreeva na afloop zei.

Stiekem verliefd

"Ik heb er nooit iets over gezegd en heb het hem ook nooit verteld, maar ik was stiekem wel een beetje verliefd op hem," zei de 19-jarige na afloop, terwijl het publiek in het Louis Armstrong Stadium lachte en collectief "ahw" liet horen. De 28-jarige Rublev speelde al op het professionele circuit toen Andreeva nog juniore was.

"Dus ja, weet je, het is een droom die uitkomt om samen te spelen met mijn favoriet..." vervolgde Andreeva. Daarna viel Rublev haar in de rede voor een innige omhelzing. "Ik ben ontzettend blij dat we samen hebben kunnen spelen, samen hebben gewonnen en zoveel mooie herinneringen hebben gemaakt."

'Een geweldig persoon'

Daar hield de lofzang van Andreeva over haar teamgenoot nog niet bij op, want vervolgens ging ze precies uitleggen wat ze zo leuk vond aan Rublev. "Ik bedoel, allereerst: zijn haar, hè?", ging de regerend Roland Garros-kampioene verder. "Ik heb zoveel interviews met hem gezien en zoveel over hem gehoord van anderen dat ik gewoon wist dat hij een geweldig persoon is."

"Ik kende hem toen nog niet. Ik weet het niet, ik heb gewoon het gevoel dat hij ontzettend aardig is en heel vriendelijk tegen iedereen. En nogmaals: dat haar. Ik weet het niet, iedereen zei altijd dat hij er moe uitzag zodra hij de baan opstapte. Maar ik vond dat hij er juist altijd geweldig uitzag", zo besloot Andreeva.

'Ze had nog geen smaak'

Rublev kon gelukkig wel lachen om de ontboezeming van zijn dubbelpartner en deed het af als iets 'typisch' voor kinderen. "Je kent die momenten wel waarop kinderen nog geen smaak hebben en eerst wat domme dingen moeten uitproberen voordat ze die wel ontwikkelen?" zo legde de 28-jarige uit. "Ik hoorde bij die domme dingen, in die overgangsfase. Ik denk dat ze hetzelfde voelde als wanneer je een kat op straat ziet: een soort medelijden."

Andreeva en Rublev vervolgen hun jacht op de titel woensdagavond. Dan nemen ze het op tegen Karolina Muchova en Jakub Mensik in de strijd om een ​​plek in de finale. Voor de winnaars ligt een cheque klaar van 1 miljoen dollar.