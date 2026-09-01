Aryna Sabalenka was al in de eerste ronde van de US Open een opvallende verschijning. Ze draagt tijdens de Grand Slam opnieuw een doorschijnende jurk, met een speciale verwijzing. Daar was niet iedereen enthousiast over.

Sabalenka heeft maandag eenvoudig de tweede ronde op de US Open bereikt. De Belarussische nummer één van de wereld was met 6-2 6-4 te sterk voor de Colombiaanse Camila Osorio. Ze treft de Russische qualifier Polina Jatsenko in de volgende ronde.

Ze verloor haar service één keer in de eerste set, maar zette daar drie breaks tegenover. Osorio werkte in de tweede set nog een break achterstand weg, maar de Belarussische sloeg op 4-4 nog een keer toe.

Opvallende outfit

Tijdens de partij viel ze ook op met haar feloranje outfit van doorschijnend mesh. Volgens critici was dat 'ongepast'. Sabalenka werkt samen met Nike, dat voor iedere Grand Slam van het seizoen een uniek ontwerp maakte.

De 28-jarige tennisster is zelf erg blij met haar look op het hardcourt in New York. “Wat maakt het uit wat mensen ervan vinden? Ik hou ervan", zei ze op een persconferentie. Haar outfits zijn telkens gebaseerd op een andere sport, met betrekking tot het land waar het grandslamtoernooi plaatsvindt. "Surfen voor de Australian Open, ballet voor Roland Garros en cricket voor Wimbledon", vertelt Sabalenka.

Basketbal

"Nu is het basketbal, hier in New York. Is het niet de perfecte outfit?", vraagt ze zich hardop af. Het patroon van de witte strepen op de oranje jurk komt overeen met dat van een basketbal.

US Open

Sabalenka is op jacht naar haar derde titel op rij in New York. Naast haar twee overwinningen op de US Open won ze ook twee keer de Australian Open. Dit jaar kende ze nog geen succes op de grandslamtoernooien. Ze verloor de finale in Australië, werd uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en ging onderuit in de vierde ronde op Wimbledon.

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