Aryna Sabalenka warmt zich op voor een spraakmakend duel. De beste tennisster ter wereld neemt het binnenkort op tegen Nick Kyrgios is een 'Battle of the Sexes'. In een dubbelinterview met de Australiër liet Sabalenka zich uit over een gevoel onderwerp in de vrouwensport.

Sabalenka maakte in het seizoen van 2025 veel ups en downs mee. Zo kwam ze één wedstrijd te kort om de Australian Open en Roland Garros te winnen, maar dat maakte ze goed door haar titel op de US Open succesvol te verdedigen. Dat was een emotionele overwinning voor haar. "Die finale voelde anders aan dan die eerder dit seizoen. Ik moest veel overwinnen om deze te winnen", sprak de Belarussische over de winst in New York.

"Ik wist dat ik, door het harde werk dat we erin hebben gestoken, dit seizoen een Grand Slam-titel verdiende. Dus ja, toen ik op de grond viel, voelde het echt emotioneel. Want het betekent veel om deze titel te verdedigen en zo'n geweldig tennis op de baan te laten zien", aldus Sabalenka. "Om de strijd aan te gaan en mijn emoties te kunnen beheersen zoals ik dat in deze finale deed, betekent veel."

Sabalenka laat zich uit over transgender vrouwen

Omdat haar confrontatie met Kyrgios er binnenkort aankomt, was Sabalenka te gast in de show van Piers Morgan om erover te praten. Daar richtte de interviewer zich tot de tennisster om vragen te stellen over transgender atleten die meedoen in topsport. Sabalenka draaide er niet omheen: "Ik heb niets tegen hen, maar ik vind dat ze nog steeds een enorm voordeel hebben ten opzichte van vrouwen."

"Ik vind het gewoon niet eerlijk tegenover vrouwen om het in principe op te nemen tegen biologische mannen. Het is niet eerlijk. Vrouwen werken hun hele leven om hun limiet te bereiken, en dan moeten ze het opnemen tegen een man die biologisch veel sterker is. Dus wat mij betreft, ben ik het niet eens met dit soort dingen in de sport."