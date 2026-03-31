Botic van de Zandschulp is het gravelseizoen goed begonnen. De Nederlander was in de eerste ronde van het tennistoernooi van Boekarest duidelijk te sterk voor de Italiaan Francesco Maestrelli: 6-3, 6-2.

Van de Zandschulp kende na zijn doorbraak in 2021 een mindere periode, maar sinds het najaar van 2025 lijkt hij de weg omhoog weer te hebben gevonden. De Nederlander viel vorig jaar zelfs eventjes uit de top-100, maar sinds hij de samenwerking is aangegaan met coach Raemon Sluiter is hij weer flink aan het klimmen.

De 30-jarige Van de Zandschulp is na een verdienstelijk begin van het seizoen opgeklommen naar de 62e plek op de ranking en in Roemenië kan hij weer een sprongetje gaan maken. Een jaar geleden sneuvelde hij namelijk al in de eerste ronde en dat wist hij deze keer te voorkomen.

De Nederlander is in Roemenië als achtste geplaatst en trof in Maestrelli de nummer 114 van de wereld. Op de baan werd al snel het krachtverschil tussen beide tennissers duidelijk, want Van de Zandschulp nam in de eerste set een 4-1 voorsprong. Maestrelli brak nog wel terug, maar werd daarna direct weer gebroken en die voorsprong liet Van de Zandschulp niet meer glippen.

In de tweede set begon de Italiaan nog goed door zijn eerste servicegame te pakken, maar vervolgens walste Van de Zandschulp met vijf games op rij over hem heen. Het verschil was gemaakt en na 71 minuten tennis was de zege binnen: 6-3, 6-2.

Achtste finales

Van de Zandschulp neemt het in de achtste finales woensdag op tegen Alexander Shevchenko. De Kazach rekende in zijn eerste partij overtuigend af met thuisspeler Radu Turcanu, die dankzij een wildcard mee mocht doen in Boekarest. Shevchenko won in 2023 de enige eerder partij tegen Van de Zandschulp, maar dat was op hardcourt.