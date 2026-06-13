Emma Raducanu heeft op het grastoernooi van Queen's de halve finale bereikt, maar de Britse toptennisster bezorgde het thuispubliek onderweg een flink schrikmoment. In haar kwartfinale tegen Kamilla Rakhimova gleed Raducanu uit op het gras, bleef ze even liggen en moest ze daarna de baan verlaten voor een medische behandeling. Toch keerde ze terug en won ze met 6-3, 7-5.

Het moment kwam op een gevoelig punt in het tennisseizoen. Queen's is een belangrijk voorbereidingstoernooi richting Wimbledon, dat binnenkort begint. Voor Raducanu, die op het gras in Londen haar vorm verder wil aanscherpen, was het dus even slikken toen ze in de tweede set onderuitging. Bij haar terugkeer op de Andy Murray Arena was haar linkerbovenbeen ingetapet.

Voor het Britse publiek was het een dag met gemengde gevoelens. Waar Raducanu haar sterke week op Queen's voortzette, kwam er voor Katie Boulter juist een einde aan het toernooi. Boulter had vrijdag nog indruk gemaakt door twee partijen op één dag te winnen, waaronder een knappe zege op de mondiale nummer twee Elena Rybakina. In de halve finale tegen Donna Vekic leek die inspanning haar echter op te breken. Boulter verloor met 6-1, 7-5.

Vliegtuigen verstoren servicegame

Raducanu begon haar kwartfinale tegen Rakhimova niet foutloos. Ze leverde vroeg in de eerste set haar service in, maar kreeg daarna steeds meer controle. Opvallend genoeg werd haar servicegame bij 40-0 tijdelijk verstoord door lawaai van militaire vliegtuigen, die boven Londen vlogen vanwege de Trooping the Colour-viering. Nadat de vliegtuigen waren gepasseerd, maakte Raducanu haar game alsnog af en trok ze de eerste set naar zich toe.

Pijnlijke val op het gras

In de tweede set leek Raducanu opnieuw de grip te hebben, totdat ze in de vijfde game uitgleed bij een richtingsverandering. Ze verliet de baan voor behandeling en had daarna zichtbaar moeite om direct weer in haar ritme te komen. Rakhimova rook haar kans en brak de service van de Britse.

Met steun vanaf de tribunes en luide aanmoedigingen vanuit haar begeleiding knokte Raducanu zich toch terug. Ze brak Rakhimova, kreeg bij 5-4 de kans om de partij uit te serveren, maar liet die mogelijkheid nog liggen. Even later sloeg ze alsnog toe. Met een nieuwe break en haar derde matchpoint verzekerde de winnares van de US Open 2021 zich van een plek bij de laatste vier.

Twee duels op één dag

n de halve finale neemt Raducanu het later op zaterdag op tegen de Amerikaanse tiener Iva Jovic. Raducanu verloor deze week nog geen set, maar moet twee wedstrijden op één dag winnen om de eindstrijd te bereiken.

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