Jesper de Jong heeft zijn keuze om langer op gravel te blijven spelen na Roland Garros geweldig uit zien pakken. Op de Cattolica Challenger in Italië won hij de titel en deed hij uitstekende zaken voor zichzelf. De Nederlandse toptennisser pakt een mooi bedrag aan prijzengeld en maakt een sprong op de wereldranglijst.

Het toernooi was drie keer eerder het decor van tennis op hoog niveau, maar kreeg dit keer voor het eerst de Challenger-status. Dat is het niveau net onder de ATP-250-toernooien en daar hangt dan ook een betere status aan dan het ITF-niveau wat het voorheen had. Dus profiteert De Jong optimaal van zijn eindzege in Italië. Hij pakte de hoofdprijs van 75 punten voor de wereldranglijst en maakt daardoor een flinke sprong.

Hij was de nummer 83 van de wereld en is nu de nummer 72. Dat is maar één plek onder zijn beste klassering ooit. Voor plek 71 en dus een evenaring van die positie kwam hij zeven punten tekort. Hij nestelt nu net boven de Amerikaan Jenson Brooksby en net achter Adolfo Daniel Vallejo. Komende week blijft De Jong verrassend genoeg op gravel en speelt hij een nieuw Challenger-toernooi op de gemalen baksteen.

Prijzengeld

Zijn titel in Italië levert De Jong niet alleen een betere positie op de wereldranglijst op, hij pakt ook nog eens een mooi bedrag aan prijzengeld. De Challenger-status brengt hem liefst 15.510 euro op. Ter vergelijking: voor het bereiken van de derde ronde op Roland Garros vorige maand kreeg de Nederlander liefst 187.000 euro. Hij verloor toen als lucky loser van Alexander Zverev.

Voorbereiding Wimbledon

Terwijl de meeste tennissers volop in voorbereiding zijn op Wimbledon en daardoor de grastoernooien afgaan, blijft De Jong dus nog even op gravel actief. Op 29 juni meldt de tennissende vriend van de Nederlandse topschaatsster Pien Hersman zich in Londen voor de kwalificaties van de derde Grand Slam van het jaar. De Jong doet dat dan dus met weinig grasmeters onder z'n voeten.

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